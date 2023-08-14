本日8月14日18:30よりTBS系にて放送される「CDTVライブ！ライブ！」4時間半スペシャルのタイムテーブルが発表された。
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18:30からの番組冒頭パートには僕が見たかった青空、NiziU、MAZZELが出演するほか、平井大が「出張ライブ！ライブ！」企画にて「Slow & Easy」をパフォーマンス。19:00台にはKing & Princeが出演し、「ichiban」「My Love Song」「なにもの」を披露する。
ゴールデンボンバー、SHISHAMO、湘南乃風、スキマスイッチ、nobodyknows+、平井大といった周年アーティストが一挙集結する「周年フェス」企画は20:00から21:00台にオンエア。番組終盤、22:00台のパートには亀梨和也、女王蜂、DEAN FUJIOKAと、今回が7人体制で最後の「CDTVライブ」出演となるKis-My-Ft2が登場する。また花村想太、大野雄大（Da-iCE）とLittle Glee Monsterが名曲をコラボレーションする企画「夏の名曲ライブ！ライブ！」も22:00台にオンエアされる。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル」
2023年8月14日（月）18:30～22:57
タイムテーブル・歌唱曲一覧
18:30～
- 僕が見たかった青空「青空について考える」
- NiziU「COCONUT」
- MAZZEL「LIGHTNING」
＜出張ライブ！ライブ！＞
- 平井大「Slow & Easy」
19:00台
- asmi「ドキメキダイアリー」
- King & Prince「ichiban」「My Love Song」「なにもの」
- KREVA「イッサイガッサイ」
- 星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」
- 松本梨香「めざせポケモンマスター」
- Little Glee Monster「今この瞬間を」
＜出張ライブ！ライブ！＞
- 乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」
- MINMI「シャナナ☆」
20:00台
- SixTONES「PARTY PEOPLE」
- DISH//「HAPPY」
- MY FIRST STORY「I'm a mess」
- 優里「アダムとイブ」
＜出張ライブ！ライブ！＞
- AKB48「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good！」
20:00～21:00台
＜周年フェス＞
- ゴールデンボンバー「女々しくて」
- SHISHAMO「君と夏フェス」
- 湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」
- スキマスイッチ「ボクノート」
- nobodyknows+「ココロオドル」
- 平井大「Buddy」
21:00台
- AKB48「新曲」
- SixTONES「CREAK」
- Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」
- NiziU「LOOK AT ME」
22:00台
- 亀梨和也「Cross」
- Kis-My-Ft2「We never give up!」「ともに」
- 女王蜂「メフィスト」
- DEAN FUJIOKA「Teleportation」
＜夏の名曲ライブ！ライブ！＞
- 花村想太（Da-iCE）×MAYU・ミカ・かれん（Little Glee Monster）「夏の日の1993」
- 大野雄大（Da-iCE）×アサヒ・miyou・結海（Little Glee Monster）「夏の終りのハーモニー」