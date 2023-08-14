本日8月14日18:30よりTBS系にて放送される「CDTVライブ！ライブ！」4時間半スペシャルのタイムテーブルが発表された。

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18:30からの番組冒頭パートには僕が見たかった青空、NiziU、MAZZELが出演するほか、平井大が「出張ライブ！ライブ！」企画にて「Slow & Easy」をパフォーマンス。19:00台にはKing & Princeが出演し、「ichiban」「My Love Song」「なにもの」を披露する。

ゴールデンボンバー、SHISHAMO、湘南乃風、スキマスイッチ、nobodyknows+、平井大といった周年アーティストが一挙集結する「周年フェス」企画は20:00から21:00台にオンエア。番組終盤、22:00台のパートには亀梨和也、女王蜂、DEAN FUJIOKAと、今回が7人体制で最後の「CDTVライブ」出演となるKis-My-Ft2が登場する。また花村想太、大野雄大（Da-iCE）とLittle Glee Monsterが名曲をコラボレーションする企画「夏の名曲ライブ！ライブ！」も22:00台にオンエアされる。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル」

2023年8月14日（月）18:30～22:57

タイムテーブル・歌唱曲一覧

18:30～

僕が見たかった青空「青空について考える」

NiziU「COCONUT」

MAZZEL「LIGHTNING」

＜出張ライブ！ライブ！＞

平井大「Slow & Easy」

19:00台

asmi「ドキメキダイアリー」

King & Prince「ichiban」「My Love Song」「なにもの」

KREVA「イッサイガッサイ」

星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」

松本梨香「めざせポケモンマスター」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

＜出張ライブ！ライブ！＞

乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」

MINMI「シャナナ☆」

20:00台

SixTONES「PARTY PEOPLE」

DISH//「HAPPY」

MY FIRST STORY「I'm a mess」

優里「アダムとイブ」

＜出張ライブ！ライブ！＞

AKB48「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good！」

20:00～21:00台

＜周年フェス＞

ゴールデンボンバー「女々しくて」

SHISHAMO「君と夏フェス」

湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」

スキマスイッチ「ボクノート」

nobodyknows+「ココロオドル」

平井大「Buddy」

21:00台

AKB48「新曲」

SixTONES「CREAK」

Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」

NiziU「LOOK AT ME」

22:00台

亀梨和也「Cross」

Kis-My-Ft2「We never give up!」「ともに」

女王蜂「メフィスト」

DEAN FUJIOKA「Teleportation」

＜夏の名曲ライブ！ライブ！＞