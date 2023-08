DEAN FUJIOKAが新曲「Teleportation」MVプレミア公開、女優・岸井ゆきのが出演

DEAN FUJIOKAが、7月26日にリリースした自身初のベストアルバム『Stars of the Lid』より新曲「Teleportation」のミュージックビデオを8月14日(月)18時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開することを発表した。

新曲「Teleportation」は、「切ない恋のため息「あーあ。」」をテーマにしており、アップテンポで陽気なサウンドの中に、胸が締め付けられるような悲しさを帯びた歌詞が印象的な楽曲になっている。ミュージックビデオには、DEANが主演を務めドラマで共演した、女優・岸井ゆきのが出演。DEAN FUJIOKAと岸井ゆきのは2018年にフジテレビ系 木曜劇場『モンテ・クリスト伯ー華麗なる復讐ー』、2019年にフジテレビ系 月9ドラマ『シャーロック アントールドストーリーズ』、2022年に日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』のDEAN主演のTVドラマで共演しており、今回その縁もあってミュージックビデオの共演に至った。

新曲「Teleportation」は現在日本テレビ系「DayDay.」8月エンディングテーマとしてもオンエア中。「Teleportation」を含む新曲3曲が収録されている今回のベストアルバムは、ドラマやアニメなどのタイアップをはじめとするリリースを重ねてきたDEANの日本での本格的音楽活動の軌跡を感じられる作品となっている。

また、9月23日(土・祝)には「DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館」を開催予定。2015年以降、日本を拠点に数々の全国ツアーを行ってきたDEANが、国内外問わず数々のアーティストが歴史を創ってきた日本武道館で新たな歴史を踏み出すこととなる。

<リリース情報>

初回限定盤

通常盤

DEAN FUJIOKA

ベストアルバム『Stars of the Lid』

2023年7月26日(水)リリース

初回限定盤(2CD+BD)価格:8190円(税込)

通常盤(2CD only)価格:4400円(税込)

=収録内容=

[Disc.01]

1. Final Currency

2. Neo Dimension

3. Spin The Planet

4. Plan B

5. Sukima

6. Echo (フジテレビ系 木曜劇場「モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-」主題歌)

7. Shelly (フジテレビ系ドラマ「シャーロック」主題歌)

8. Sayonara

9. Maybe Tomorrow(テレビ朝日系土曜ナイトドラマ「僕の初恋をキミに捧ぐ」主題歌)

10. Sweet Talk

11. History Maker 2021

12. Accidental Poet

13. Permanent Vacation HITM Ver.

14. Stars of the Lid

[Disc.02]

1. Teleportation(日本テレビ系「DayDay.」8月エンディングテーマ)

2. History In The Making

3. Runaway(フジテレビ系木曜劇場『推しの王子様』挿入歌/ FOD スピンオフドラマ「ぼくの推しは王子様」主題歌)

4. Follow Me

5. Searching For The Ghost(フジテレビ系ドラマ「シャーロック」オープニングテーマ)

6. Apple (日本テレビ×Hulu 共同製作ドラマ「パンドラの果実~科学犯罪捜査ファイル~」主題歌)

7. Scenario

8. Sakura

9. One Last Sweet Talk

10. Let it snow! (日本テレビ系日曜ドラマ「今からあなたを脅迫します」主題歌)

11. Priceless

12. History Maker(テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」OPテーマ)

13. Fukushima

14. My Dimension(映画「I am ICHIHASHI 逮捕されるまで 」主題歌)

【Blu-ray収録内容(予定)】

DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Confidential2022” 2022.9.20 @LINE CUBE SHIBUYA

*DEAN FUJIOKA オフィシャルファンクラブ「FamBam」会員のみ視聴できる未収録MC、及びアンコール曲「Apple」が収録されますので、あらかじめご了承ください。

Music Clips

1. My Dimension

2. Permanent Vacation

3. Unchained Melody

4. Let it snow!

5. Echo

6. Let it snow! ~Mandarin Ver.~(Lyric Video)

7. History Maker ~HITM Ver.~

8. Maybe Tomorrow

9. History In The Making(Lyric Video)

10. Shelly

11. Searching For The Ghost

12. Plan B

13. Take Over(Live Music Video)

14. Runaway

15. Fukushima(Lyric Video)

16. Apple

17. Be Alive(Promotion Video)

*商品の内容は、予告なく変更になる場合がございます。

特設サイト https://www.deanfujioka.net/starsofthelid

<ライブ情報>

「DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館」

2023年9月23日(土・祝)日本武道館

開場:17:00 開演:18:00

特設サイト https://www.deanfujioka.net/starsofthelid/#live