リアム・ギャラガー、ネブワース公演より「Champagne Supernova」ライブ映像公開

リアム・ギャラガーが、2023年8月11日(金)にリリースしたライブアルバム『ネブワース 22』より「Champagne Supernova」のライブ映像を公開した。

同アルバムは、昨年ネブワース・パークで行った2夜にわたる公演のライブを収録した作品。オアシスの時代を決定づけたライブの現場に戻り、約26年前のファンからティーンエイジャーまで多くの世代の観客が集まった。17万枚のチケットは一瞬で完売。オープニングの「Hello」でリアムを迎える歓声から、エンディングの名曲「Wonderwall」と「Champagne Supernova」(後者にはストーン・ローゼズの伝説的アーティスト、ジョン・スクワイアが特別参加)で迎える大合唱まで、ライブの熱気を体験できる。

今回の作品についてリアムは、「昨年行ったネブワースのギグを録音したんだ。俺たちはみんな神聖な音を出しているよ、音量を上げて楽しんでほしい」とコメントしている。

なお、リアム・ギャラガーは、Summer Sonic 2023で来日が決定しており、更に追加で単独公演も決まっている。

<リリース情報>

リアム・ギャラガー

『ネブワース 22』

リリース日:2023年8月11日(金)

国内盤CDの情報:WPCR-18629/18630、3190円(税込)

https://liamgallagherjp.lnk.to/K22

=収録曲=

1. Hello

2. Rock n Roll Star

3. Wall Of Glass

4. Shockwave

5. Everythings Electric

6. Roll It Over

7. Slide Away

8. More Power

9. Cmon You Know

10. The River

11. Once

12. Cigarettes & Alcohol

13. Some Might Say

14. Supersonic

15. Wonderwall

16. Champagne Supernova

17. Stand By Me *

18. Diamond In The Dark *

*ボーナス・トラック

ホームページ: https://www.liamgallagher.com/home/