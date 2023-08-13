渡辺航原作による「舞台『弱虫ペダル』」の続編が、2024年3月東京で上演される。

これは本日8月13日に東京・天王洲 銀河劇場で行われた「舞台『弱虫ペダル』THE DAY 1」の千秋楽公演で発表された情報。「舞台『弱虫ペダル』THE DAY 1」では2022年7月に上映された「舞台『弱虫ペダル』The Cadence!」のスタッフ陣、メインキャストらが続投し、新キャストとして泉田塔一郎役で青柳塁斗、御堂筋翔役で新井將が参加した。続編についての詳細は、後日アナウンスされる。

「舞台『弱虫ペダル』THE DAY 1」

日程：2023年8月4日（金）～13日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：渡辺航『弱虫ペダル』（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

脚本・レース演出メソッド創作／監修：西田シャトナー

演出：鯨井康介

音楽：manzo

作詞・歌：桃井はるこ

レース演出協力：河原田巧也

キャスト

総北高校

小野田坂道：島村龍乃介

今泉俊輔：砂川脩弥

鳴子章吉：北乃颯希

巻島裕介：山本涼介

金城真護：川崎優作

田所迅：滝川広大

箱根学園

福富寿一：高崎俊吾

荒北靖友：相澤莉多

東堂尽八：フクシノブキ

新開隼人：百成瑛

泉田塔一郎：青柳塁斗

真波山岳：中島拓人

京都伏見高校

御堂筋翔：新井將

パズルライダー監督：伊藤玄紀

パズルライダー：村上渉、山口拳生、若林佑太

※川崎優作の崎はたつさきが正式表記。高崎俊吾の高ははしごだか、崎はたつさきが正式表記。

(c)渡辺航（秋田書店）2008／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会