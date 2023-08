乃木坂46賀喜遥香 “なんでもしゃべれちゃってた”同期の早川聖来と2人きりトーク

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月10日(木)の放送では、自身の誕生日である8月24日(木)に乃木坂46を卒業する同期の早川聖来さんがゲスト出演。オーディション時の思い出などを語り合いました。賀喜:今日は思い出話をしようと思ったんだけどさ、多すぎるよね(笑)。早川:多すぎるよね! だって、本当に初期の……乃木坂に加入できるかわからない、みたいな状況のときから結構しゃべってたよね。どこに配属されるか……。賀喜:坂道の合同オーディションだったからね。早川:そうそう。どこどこに配属されます、って決まるときに、5人ぐらいずつ呼ばれて待っていたときに一緒で。いま思えば、そのときのメンバーみんな乃木坂だったよね。そのときにかっきーと隣で、かっきーがいきなり「私さ、肺に穴開くんだよね」みたいな話を……(笑)。賀喜:(笑)。早川:そんな緊張感のある場所で始めるの! 私もそんな話初めて聞いて、肺に穴開くってどういうこと……? みたいな。「何回か開いてて……あ、呼ばれた!」ってかっきーが先に行っちゃって。そのあと待っている間は、自分の緊張も半分、かっきーの肺も半分みたいな感じで(笑)。そのあとすぐ呼ばれて部屋入ったらかっきーがいたから、「よかった~」って言ってね。賀喜:ごめんね、そんな心配かけちゃって(笑)。乃木坂46に入る前から聖来と仲良くて、私が一方的に聖来が好きだったから、いちばんよくしゃべってた。年齢も1歳上で、お姉ちゃんじゃん。関西弁でしゃべりやすいし、すごくにこやかに話しかけてくれるから、なんでもしゃべれちゃってたの。早川:嬉しい~。ホテルも一緒だったね! かっきーのお母さんに電話でご挨拶した(笑)。「同じグループになりました、早川と申します。よろしくお願いします」みたいな。そしたら、「よろしく! 聖来ちゃん!」みたいな。賀喜:お母さんノリノリで(笑)。懐かしいね~。賀喜:聖来は、23歳のお誕生日の24日にもう卒業しちゃうのか……。早川:そう。卒業日を結構悩んでいて。8月29日に写真集を発売させていただけるんですけど……。賀喜:タイトルなんだっけ?早川:『また、いつか』!賀喜:みなさん、『また、いつか』です(笑)。早川:『また、いつか』なんですけど(笑)。それに合わせるかって結構悩んだけど、やっぱり誕生日がいいなって。賀喜:特別な日にね。早川:なので、みなさんにお祝いしてもらいつつ……応援してもらう前提でおしゃべりしちゃって申し訳ないんですけど(笑)。賀喜:みんな、どんな気持ちでお祝いしたらいいんだ……!? ってなるよね(笑)。「聖来ちゃん、お誕生日おめでとう! あ、でも……おめでとう! あ、でも……」みたいな(笑)。早川:お祝いとともに、やっぱり明るい気持ちでね。卒業したいなっていうのもあって、決めさせていただいちゃって……次の日から神宮公演だもんね。賀喜:そうだよ!早川:次の日、25日から。賀喜:そうそう! 応援するね。早川:ありがとう! うん、応援するね……私が応援しなきゃいけないのに!賀喜:神宮のライブもやりきってくるわ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/