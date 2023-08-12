アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の見逃し配信が、TVerで行われている。期間は9月21日22時59分まで。

「BanG Dream!」プロジェクトの新作アニメとして、MyGO!!!!!（マイゴ）を主軸に物語が展開される「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」。TOKYO MXほかにて放送中だ。TVerでは現在第9話までを見逃し配信。第10話以降は、各話の放送翌日23時30分に配信開始される。

(c)BanG Dream! Project