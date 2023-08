BABYMETALが8月18日に新曲「メタり!!(feat. Tom Morello)」を配信リリースする。

「メタり!!(feat. Tom Morello)」はSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALによる新生BABYMETALとして初の楽曲。“メタ村の夏祭り”をテーマに「みんなで輪(サークル)になって踊れる、わっしょい(リフトアップ)ソング」となっている。この曲にはRage Against the Machineのトム・モレロ(G)がゲスト参加した。彼はBABYMETALについて「I am a big fan of BABYMETAL, a band that is both power rocking and constantly surprising with dizzying musical twists and turns(私はBABYMETALの大ファンです。BABYMETALはパワーロックでありながら、目まぐるしい音楽の展開で常に驚かされるバンドです)」とコメントしている。

Tom Morello コメント

I am a big fan of BABYMETAL, a band that is both power rocking and constantly surprising with dizzying musical twists and turns. I’ve been trying to work with them for some time and when they sent me the demo of METALI!! I knew I could rock that shit like crazy!

和訳

私はBABYMETALの大ファンです。BABYMETALはパワーロックでありながら、目まぐるしい音楽の展開で常に驚かされるバンドです。しばらく一緒に仕事をしようとトライしていたのですが、「METALI!!」のデモを送ってくれたとき、この曲は狂ったようにロックできるって分かっていたよ!