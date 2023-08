BABYMETALがトム・モレロとコラボ、新体制初新曲はサマーメタルソング

BABYMETALが、新曲「メタり!! (feat. Tom Morello)」のダウンロード&ストリーミングを8月18日(金)AM0時よりスタートすることを発表した。

SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制となった新生BABYMETALとして、初の新曲となる「メタり!!(feat. Tom Morello)」は、メタ村の夏祭りをテーマに、みんなで輪(サークル)になって踊れる、わっしょい(リフトアップ)ソング。日本の夏を、世界の夏を、さらにアツくするBABYMETAL流のサマーメタルソングとなっている。

6月30日(金)にリリースされたアルバム「ピンク・テープ」が米ビルボードアルバム総合チャート1位となった世界的ラッパーのLil Uzi Vert(リル・ウージー・ヴァート)の新曲にゲスト参加するなど、ワールドワイドな活動を再始動させた新生BABYMETALだが、今度はあのROCK界における革命的レジェンドバンド、Rage Against the Machine(レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン)のギタリストTom Morello(トム・モレロ)をゲストに迎えることとなった。Tom Morello(トム・モレロ)は近年世界的なブレイクを果たしたイタリアの新世代バンド、マネスキンの楽曲にもゲスト参加するなど精力的な活動を行っているが、今回BABYMETALとの共演によりまさに世代を超えたエクストリームコラボが実現することになった。

トム・モレロ

BABYMETALは、今後「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO 」(8月12日(土))、「SUMMER SONIC 2023」(8月19日(土)大阪公演、8月20日(日)東京公演)など夏フェスへの出演が決定しているほか、8月末からは、北米、UK &ヨーロッパを巡るワールドツアーを予定している。また、11月3日(金・祝)幕張メッセで開催のイギリス/シェフィールド出身の5人組バンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズンがキュレートする新フェス「NEX_FEST」と、それに先立って10月31日(火)兵庫・神戸ワールド記念ホール、11月1日(水)愛知・日本ガイシホールで開催の「NEX_FEST -Extra-」に出演することが決定している。

■Tom Morello コメント

I am a big fan of BABYMETAL, a band that is both power rocking and constantly surprising with dizzying musical twists and turns. Ive been trying to work with them for some time and when they sent me the demo of METALI!! I knew I could rock that shit like crazy!

(和訳)私は、BABYMETALの大ファンです。BABYMETALは、パワーロックでありながら、目まぐるしい音楽の展開で常に驚かされるバンドです。しばらく一緒に仕事をしようとトライしていたのですが、「METALI!!」のデモを送ってくれたとき、この曲は、狂ったようにロックできるって分かっていたよ!

<リリース情報>

BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「メタり!! (feat. Tom Morello)」

2023年8月18日 Available Worldwide!!

https://Babymetal.lnk.to/METALI

※8/18(金)AM0:00より有効となります。