GENERATIONS、早見あかりが語る映画『ミンナのウタ』衣装はLDHを参考に!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月10日(木)の放送は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さん、関口メンディーさん、中務裕太さんと、女優の早見あかりさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、翌日公開される映画『ミンナのウタ』について撮影時のエピソードや、主題歌「ミンナノウタ」について聞きました。8月11日(金)公開の映画『ミンナのウタ』は、こもり校長をはじめGENERATIONSのメンバーが本人役として主演をつとめ、『呪怨』の清水崇さんが監督したホラー作品です。早見さんはGENERATIONSのマネージャー役で出演しています。こもり校長:映画『ミンナのウタ』が、明日(8月11日)から公開です! 中務先生は、どんな気持ちで撮影にのぞまれましたか?中務:どんな気持ち!?こもり校長:ライブならメンバーみんなで作ることもありますけど、こういう作品の場合は……。COCO教頭:中務先生、めっちゃわろてますやん!中務:(普段と違って)緊張している隼(校長)がかわいい……。全員:(笑)。中務:どんな気持ち……でも、せっかく『呪怨』の清水監督に撮っていただけるので、めちゃめちゃ怖くしたいと思って、覚悟を決めてのぞみましたね。こもり校長:この作品では自分が自分を演じていますけど、メンディー先生はどんな感じでしたか?関口:自分役って、手応えがないんです。本人役なので演じてはいるんですけど、普段通りにしているから「これでいいのかな?」みたいなね。白濱:でも、演技頑張っていたよ!関口:おい! 上から!全員:(笑)。関口:でも、どうなんですかね? 早見先生は本人役を演じたことありますか?早見:ありました! それこそ、アイドルのときに……ももクロで、というのがありました。しかもホラーでした。関口:え!?こもり校長:それ、なんで今言うんですか! 取材けっこう終わったよ!早見:(笑)。こもり校長:早見先生は今回GENEのマネージャー役ですけど、困ったこととか意識したこととかありましたか?早見:まずは、名前の呼び方ですね。みなさんは本人役でいつもの雰囲気があるから、その中に馴染むためには何と呼んだらいいのか、というのを亜嵐くんとかメンさんとかに最初に相談しました。白濱:そうだね。早見:顔合わせ、本読みのあとに、けっこう時間かけましたよね。白濱:ひたすら台本を書き換えていたね(笑)。早見:そうそう! もともとは、"苗字に君"だったり"名前に君"だったりしてバラツキがあったので、まずはそこから……。あと衣装は、LDHの方に本当に聞いたみたいです。衣装さんが……マネージャーさんは現場ではどういう服で、というのを聞いて。レッスンのシーンとかは、自分もちょっと動ける格好で、みたいなのを……。こもり校長:誰1人として(そういう格好のマネージャーは)いないですよ!全員:(笑)。早見:ええっ! 待って!! 言われたんですけど!?白濱:ライブのときじゃない?関口:ライブのときは、たしかに(笑)。早見:リハのシーンで、私めちゃめちゃジャージ着ているじゃないですか。あれは、LDHの方に聞いた結果、衣装部さんが用意してくださったんです……!白濱:うちのマネージャーが、ちょっと調子ぶっちゃったかもね(笑)。こもり校長:今回は、主題歌(「ミンナノウタ」)もGENERATIONS先生だし、劇中でもいろいろ曲が使われていますけど、僕らの楽曲が映画のなかで流れるのはどうですか?白濱:パっと見、アイドル映画かなと思われるかもしれないんですけど、わざわざBGMで流しているんじゃなくて、すごく意味を持たせた上で楽曲が流れるんです。なので違和感がないし、GENERATIONSの楽曲が映画を引き立てているというか。ホラーファンが観ても、違和感なくGENEの曲が流れていますって感じで観れると思います。――「ミンナノウタ」オンエア後こもり校長:この曲って、いろいろと話し合いながら作ったじゃないですか。映画とのリンクというか、けっこう要素が多いですよね?白濱:映画に寄せたところもあってね。間奏の部分とかに、逆再生の音が入っているとかいないとか……。逆再生したらちゃんと聴こえる、っていうね。こもり校長:すごいよね! これの音って、全部終わってから探したんでしたっけ?白濱:そうでしたね。こもり校長:だから「細かいのも拾いましょう」「仕掛けもリンクできたらいいね」みたいな。白濱:そうそう。歌詞も(呪いのメロディを奏でる中学生)さなの思い的な部分をね。COCO教頭:入れてね。こもり校長:そうだったわ! 全部出来上がってからでしたね。早見:めちゃくちゃ合ってますもんね、この『ミンナのウタ』に「ミンナノウタ」が。こもり校長:そうそう……(笑)。これまた表記が違う、っていうね!COCO教頭:『の』が、ひらがなかカタカナかね(笑)。こもり校長:映画を観に行くという生徒(リスナー)は、そのへんにも注目して聴いてください! ちょっとゾクっとするだろうね。