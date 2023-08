GENERATIONS関口メンディー「亜嵐くんが怖いです」“ラジオじゃ言えない恥部”を突いてくる…！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月10日(木)の放送は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さん、関口メンディーさん、中務裕太さんと、女優の早見あかりさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、翌日公開される映画『ミンナのウタ』や、“怖いと思うもの”について聞きました。8月11日(金)公開の映画『ミンナのウタ』は、こもり校長をはじめGENERATIONSのメンバーが本人役として主演をつとめ、『呪怨』の清水崇監督が手がけたホラー作品です。この放送前には、公開前夜舞台挨拶に登壇していました。COCO教頭:公開前夜の舞台挨拶はいかがでした?白濱:一言で言うと、本当に怖い映画なんですよ。ファンの方たちは、ホラーが苦手な人が多いかな? と思っていたんですけど……今日のような上映後の舞台挨拶は初めてだったんですけど、意外と場の雰囲気が明るかったというか。「怖かったけど楽しかったな」という雰囲気だったので、僕はそれがすごく良かったと思いました。関口メンディー:みなさんに満足感があったよね。COCO教頭:(あらすじ紹介後)GENERATIONS先生はそれぞれ本人役で出演、早見あかり先生はマネージャーの凛役、映画に出てくるラジオ番組は「SCHOOL OF LOCK!」をモチーフにされているとお聞きしています。こもり校長:校長としては嬉しい限りですよ。全員映画で主役ってどうですか?関口メンディー:嬉しいですよ。そんなことが起きると思っていなかったし、しかもホラー映画っていう。中務:メンバーと芝居するのが恥ずかしいかなと思ったけど、意外とへっちゃらでした。COCO教頭:ちなみに、早見先生は怖いものってあったりします?早見:私は虫がすごく苦手で。特に“G”が……。こもり校長:GENERATIONS!?早見:GENERATIONSは大好きですよ!GENE:ありがとうございます!COCO教頭:メンディー先生はどうですか?関口:僕は……亜嵐くんが怖いです。白濱:なんで!?関口:亜嵐くんは、たまに突いてほしくないところを突いてくるんです。恥部というかね。こもり校長:はいはい! カァっと熱くなってしまうようなところをね。関口:そう。「それ、人前で言わないでよ」みたいなことを、たまに突いてくるから。白濱:それはある。COCO教頭:自覚あるんですね。こもり校長:例えば、どんなこと?白濱:ラジオじゃ言えないです(笑)。こもり校長:そうだね、全国の10代がドキっとしちゃうからね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/