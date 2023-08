乃木坂46賀喜遥香 卒業を控えた早川聖来と対談「まゆたんが寂しがってる」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月10日(木)の放送では、乃木坂46を卒業する同期の早川聖来さんがゲスト出演。早川さんが活動に参加しなくなってからのメンバーの様子を伝えました。賀喜:聖来は自分の誕生日の8月24日をもって、乃木坂46を卒業するんですもんね。あと2週間……!早川:え~……。賀喜:私もびっくりなんだけど……。早川:どうしよう、どうしよう! あと2週間しか同じグループじゃないじゃん!2人:やだ~……(笑)。賀喜:そっかー。「1ヵ月まだあるし~」とか言ってたけどね。早川:言ってたけど、全然会わなくなっちゃって……。賀喜:ツアーでいろいろまわっていて、バタバタすぎてさ。早川:連絡はしてたけどね。賀喜:(今回は)聖来にどうしても最後に来てほしくて、呼びました。早川:ありがとうございます~!賀喜:聖来がツアーの大阪公演で卒業セレモニーをして、その後から参加しなくなったじゃない? そこから沖縄とか愛知とか広島公演とかやったんだけど、まゆたん(田村真佑さん)がもうね……すごい!早川:え? どういうこと!?賀喜:メンバーに対して、“いいほう”のダル絡みがすごい(笑)。もうね、聖来がいないからみんなに対して……(笑)。早川:寂しいんだ~。賀喜:寂しがってる!早川:あら~、まゆたんそうなの?賀喜:そうなの! もう、すごいよ!早川:ちょっとまゆたんのことが心配だったの。いつも一緒にいたし……「大丈夫かな」思って、ちょくちょく連絡してたけど。みんなにダル絡みしているんだったら、私は安心……(笑)。いっぱいダル絡みに付き合ってあげてください……!賀喜:安心した?(笑)。みんなすごく楽しそうにしてるよ、って言っとこうと思った(笑)。早川:本当? よかった~!今回の放送では、オーディション時の印象や当番組に出演した際の感想など、2人の思い出を語り合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/