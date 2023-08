IVE初のワールドツアー開催決定、日本では2023年11月に全2公演開催

IVEが、ワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR SHOW WHAT I HAVE」を開催することを発表した。

2021年12月、韓国・STARSHIPエンターテインメントよりデビューした6人組のガールズグループ、IVE。多くの話題を呼んだ1st Singleの「ELEVEN」以降、2nd Single「LOVE DIVE」ではMV総再生数2億回超え、3rd Single「After LIKE」では2021年以降に韓国でデビューした新人グループの中での最高セールスを記録するなど、快進撃は止まらない。

【画像を見る】1stワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」ポスター

2023年5月にはJAPAN 1st EP『WAVE』をリリースしたばかりのIVEが、この度グループ初となるワールドツアーの開催を発表。日本公演は2023年11月15日(水)、16日(木)にK アリーナ横浜で開催。日本での単独コンサートは初となる。

ファンクラブ先行受付は8月11日(金・祝)14時よりスタート。

<公演紹介>

IVEを語るにはただIVEという言葉だけあればいい

唯一無二のステージに皆さんを招待します

IVEの放つ光が皆さんの中で確かな形をつくる

IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'

<公演情報>

IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'

2023年11月15日(水)開場17:00 / 開演18:30 Kアリーナ横浜

2023年11月16日(木)開場17:00 / 開演18:30 Kアリーナ横浜

FCチケット先行(抽選):

IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DIVE JAPAN」先行

受付期間 2023年8月11日(金・祝)14:00〜2023年8月21日(月)23:59

チケット料金:

●VIP SS席 ¥23500(税込)

サウンドチェックリハーサル見学/優先入場/アリーナ前方エリア確保

※IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB「DIVE JAPAN」チケット先行のみでの販売(同行者が非会員でも同価格で申込可)

※1公演につき1エントリー2枚まで

※4歳以上有料/3歳以下入場不可

●VIP S席 ¥14500(税込)

優先入場/ミドルスタンド中央エリア席指定

※着席指定席となります。(着席指定席はスタンドエリアで常時着席にてご鑑賞いただける席となります。立ち上がっての観覧はできません。)ゆとりある座席幅を確保したシートにて、ライブをお楽しみいただけます。

※1公演につき1エントリー2枚まで

※4歳以上有料/3歳以下入場不可

●指定席 ¥13500(税込)

全席指定

※1公演につき1エントリー4枚まで

※4歳以上有料/3歳以下入場不可

※一部着席での観覧をお願いする座席がございます。

第3希望席種までエントリーが可能です。第2希望以下のエントリー有無を問わず、当落結果は厳正なる抽選となります。

「VIP SS席」は席数が非常に少ないため、第1希望としてお選びいただく場合、あわせて第2、第3希望もエントリーいただくことをお勧めいたします。

IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DIVE JAPAN」

IVE JAPAN OFFICIAL SITE:https://ive-official.jp