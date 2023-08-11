「アイドルマスター」と「ラブライブ！」のコラボライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ！歌合戦」の出演者第2弾が発表された。

追加発表された出演者は7人。「アイドルマスター シンデレラガールズ」 からは、Day.1に乙倉悠貴役の中島由貴、浅利七海役の井上ほの花、新田美波役の洲崎綾が、Day.2に市原仁奈役の久野美咲が出演する。「アイドルマスター シャイニーカラーズ」からは、Day.2に鈴木羽那役の三川華月、郁田はるき役の小澤麗那が登場。また、「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」からはDay.2に出演が発表されていた桜坂しずく役の前田佳織里のDay.1への参加も決定したほか、応援出演として高咲侑役の矢野妃菜喜も両日出演する。

また、イベントの開催に先がけ、8月25日にASOBI STOREの特設ページにて公式グッズの事前通販が開始される。Tシャツやタオル、コンサートライトなどイベントのために制作されたグッズに加え「アイドルマスター」シリーズ、「ラブライブ！」シリーズそれぞれのグッズも扱う。ラインナップや特設サイトは後日公開を予定している。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ！歌合戦」は、2次元と音楽の世界であらゆるコンテンツの垣根を超えてコラボレーションを実現する音楽イベント「異次元フェス」の第1弾。18周年を迎える「アイドルマスター」シリーズと13周年を迎えた「ラブライブ！」シリーズのキャストが多数出演する。なおチケットの最速先行抽選販売が、8月14日までイープラスで行われている。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ！歌合戦」

日時：2023年12月9日（土）～10日（日） 開場 15:00 / 開演 17:00

会場：東京都 東京ドーム

料金：2日間通し券26000円、全席指定13000円、着席指定13000円

Day.1出演者

「アイドルマスター シンデレラガールズ」

藍原ことみ、五十嵐裕美、高野麻美、中島由貴、飯田友子、井上ほの花、上坂すみれ、洲崎綾、富田美憂、ルゥティン、生田輝、立花日菜、山下七海

「アイドルマスター ミリオンライブ！」

山崎はるか、田所あずさ、Machico、麻倉もも、小岩井ことり、中村温姫、平山笑美、渡部優衣

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

礒部花凜、菅沼千紗、八巻アンナ、希水しお、結名美月、黒木ほの香、前川涼子、芝崎典子、和久井優、土屋李央、田嶌紗蘭、岡咲美保、紫月杏朱彩、山根綺

「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours

伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪ななか、小宮有紗、斉藤朱夏、小林愛香、高槻かなこ、鈴木愛奈、降幡愛

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」

大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、林鼓子、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜、矢野妃菜喜（応援出演）

「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!

伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな

Day.2出演者

「アイドルマスター シンデレラガールズ」

大橋彩香、福原綾香、原 紗友里、佐藤亜美菜、黒沢ともよ、集貝はな、小市眞琴、今井麻夏、春瀬なつみ、久野美咲、小森結梨、中澤ミナ、花谷麻妃

「アイドルマスター ミリオンライブ！」

愛美、伊藤美来、木戸衣吹、香里有佐、駒形友梨、末柄里恵、南早紀、山口立花子

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優、河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほ、田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香、川口莉奈、三川華月、小澤麗那

「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours

伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪ななか、小宮有紗、斉藤朱夏、小林愛香、高槻かなこ、鈴木愛奈、降幡愛

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」

大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、林鼓子、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜、矢野妃菜喜（応援出演）

「ラブライブ！スーパースター!!」Liella!

伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな

※高野麻美の高ははしごだかが正式表記。

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