音楽ナタリーではプレイリスト企画「Sounds of Summer 2023」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。第12回となる今回はnow(ExWHYZ)が選んだ10曲をコメントとともに紹介する。

「ドライブで聴きたい曲10選」PLAYLIST by now(ExWHYZ)

01. ココロオドル -original version- / nobodyknows+

02. フラチナサマー / ExWHYZ

03. 熱海 / Kroi

04. SUNSET - Remix / Gottz, IO, Yo-Sea, tofubeats

05. 夏の日の1993 / class

06. Dreamland / BENNIE K

07. Super Ocean Man / Tohji, banvox

08. POSITIVE feat. Dream Ami / tofubeats, Dream Ami

09. ラヴ・パレード / ORANGE RANGE

10. Grow Up / GeG, Hiplin

テーマ「ドライブで聴きたい曲10選」

地元の山形に帰った時に車の中でよく流している、平成から令和の私的代表夏ソングを集めました!

お出かけのときの行き~帰りの流れをテーマに組んでいます。

ドライブのときはもちろんですが、電車やお散歩にもおすすめしたいほど、この夏最高の気分になれるnowのプレイリストです☆

now(ExWHYZ)

音楽事務所WACK所属グループ・ExWHYZのメンバー。7月28日生まれ、山形県出身。2019年3月にExWHYZの前身グループとなるEMPiREに加入した。2022年6月にEMPiREが解散。同じメンバーでExWHYZとしての活動をスタートさせ、2023年5月に東京・日本武道館でワンマンライブ「ExWHYZ LIVE at BUDOKAN the FIRST STEP」を行った。同月にはnowの1stフォトボック「やみつきガール」が刊行された。

