KEYTALK「自分以上にはみんな気づいてない」「歌詞が飛ぶのも含めてライブ」本番でミスしてしまう10代ベーシストに共感

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。8月のマンスリーアーティストは、4ピースバンドのKEYTALKです。8月9日(水)の放送では、ギターの小野武正さんとボーカル&ギターの寺中友将さんが10代リスナーのお悩みに回答しました。KEYTALKさん、こんばんは!私は軽音学部に所属しベースを担当しているのですが、どれだけ練習で上手にできても発表する場になると緊張からかミスしてしまいます。しかも練習の時にミスしてこなかったような、いつもだったら間違えないところで間違えてしまいます。いつもかっこいい演奏をなさっているKEYTALKさん、アドバイスをください!小野:まあ~ミスるよね、普通に。寺中:うん、普通にね。練習している時はミスしない、っていうのもわかるよね。小野:わかる。うちらもそうだもんね(笑)。寺中:むしろさ、「ここってミスしないよな」って意識していないからさ。普段ミスするところのほうが、本番ではしっかりやれて。小野:たしかに。普段、気づいてないところでミスっちゃうってことだね。寺中:そう。ノータッチだったところがいきなり抜け落ちちゃう、っていうのはあるあるだと思うんですよ。小野:巨匠(寺中)さんも、やっぱ歌詞飛びますか?寺中:僕も経験してるんですよ(笑)。小野:そういう時は、どうすれば歌詞が飛ばないんですか?寺中:どうすれば飛ばないか!? いや……飛んでるからなぁ。小野:(笑)。寺中:でもね、それも含めてライブなんで。小野:まぁでも、ミスっても気にしないのが大事だよね。寺中:そう。ニコニコすればいいんだよ!小野:そうだよね。寺中:「これも楽しんでますよ」って。小野:いうてね、自分以上にはみんな気づいてないし。ミスでライブが悪くなることもないからね。寺中:そうだね。むしろ良くなる可能性のほうがデカかったりすると思うから。小野:堂々と楽しめばいいんだよね。寺中:そうそう。僕もね、何回も演奏した曲で「まさかここの歌詞が出てこないんだ」ってビックリした時があって。小野:あー、あの曲ですか? 4文字?寺中:そう! 漢字でね。小野:あーそっちか……!寺中:あ、いろんなとこ間違えてるんだ、俺(笑)。これだけ演奏してる曲でも間違うんですから。小野:そうですね(笑)。じゃあ、この曲を捧げますか!今回選曲された「桜花爛漫」は2015年リリースの5thシングルで、同年リリースのアルバム『HOT!』に収録されています。また8月30日(水)には、ニューアルバム『DANCEJILLION』がリリースされます。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/