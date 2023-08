アイナ・ジ・エンド、“本当の好き”を見失わないように…「正直に気持ちを伝えたほうがいい」10代の恋の相談にアドバイス

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。8月8日(火)の放送では、リスナーから届いた恋の相談に回答しました。そのなかから、「告られて付き合った男の子のことが、好きかどうかわからない」という相談とアドバイスを紹介します。アイナちゃん! どうしたらいいですか!?数日前に告られて、クラスの子と付き合いました。でも、好きなのかがわからないんです。最近、好きな男の子に振られたばっかりだったので、付き合うのをOKしたのが早かったのかな……と思っています。とても仲はいいんです! いずれ好きになるものでしょうか……。(17歳)アイナ:とっても幸せなお悩みが来ちゃったね、書き込みありがとね。これって結構悩むよね、「相手のこと好きなのかな?」って。わかるよ、意外と悩んじゃうよね。あのね、正直に相手にその気持ちを伝えたほうがいいと思う。「私、まだあなたのこと好きかわからないんだ。だから、ゆっくり一緒に過ごしてみてほしい」、「もう少しあなたを知る必要があると思うんだよね」って。だってね、嘘っぽく「私も好きだよ!」って言ってたら、“本当の好き”がわからなくなってくるんですよ。これは、大人のアイナ先生の戯言だと思って聞いてくれてもいいんだけど……。やっぱね、自分に嘘をついて相手と接していくことはすごくリスキー。だから、自分と超向き合って、“好きなのかがわからない”というのは、素晴らしい気づきです!だから、“本当の好き”を見失わないように、ちゃんとこの気持ちを話そう! 「ごめんね」、「私、あなたにさらけ出したいから、あなたも私にさらけ出してね」、「もっと教えて、あなたのこと」っていうテンションでね。応援してるよ! いい恋になるといいね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/