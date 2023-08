「揚げ物で胃もたれ」「ジャズを聴くように」10代が“大人になったな～”と感じること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月9日(水)は、「大人の階段駆け登り逆電」を放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーから届いた“大人になったな~”と思うことを紹介し、感想を伝えました。こもり校長:今夜は、この夏大人の階段をのぼっているキミの話を聞かせてほしい!COCO教頭:大きなことでも些細なことでも、自分的に“大人になったな~”と思うことを送ってきてください。こもり校長:教頭は、“大人になったな~”と感じることってあるの?COCO教頭:ブラックコーヒーを飲めるようになったときに、「大人になったな」と思った。高校生のときに。こもり校長:そんなに飲めなかった?COCO教頭:「何がうまいねん」と思ってた。だから、ミルクとお砂糖をいっぱい入れてたけど、夏の暑い日にキンキンに冷えたブラックコーヒーを飲んだら「スッキリすんな~!」と思って。こもり校長:なるほどね~。COCO教頭:校長は?こもり校長:なんだろう? 俺は1人の時間が長かったから……中学の時に上京して学生寮に入ったから、意外と「大人になったな~」と感じる瞬間ってあんまりなくて。ずっと中学のころから止まっている感じがするんだけど。COCO教頭:うんうん。こもり校長:でも、学生寮を出たときに感じたかも。「もう俺、学生じゃないんだ!」って。そこから1人暮らしをしたから。COCO教頭:それは、大ステップだよ!こもり校長:メンバーと一緒に住んでたけどね。それは、大人な感じがしたかなぁ。COCO教頭:そうかそうか。(18歳)こもり校長:スケジュール帳みたいな物を入れられるようになったら、もう大人よ。COCO教頭:芸人の私でも、これがないと全然予定が管理できないという状態だから。これは大人だよ。(17歳)こもり校長:多くを語らないところも大人だね(笑)。たしかに、フィレオフィッシュは大人だな。COCO教頭:だって、てりやき(てりやきマックバーガー)とかさ……。こもり校長:ダブチ(ダブルチーズバーガー)とか。俺はビッグマックがめちゃくちゃ好き! 中学のときは、ビッグマックを5個食べてた!(14歳)こもり校長:俺も同じ経験ある! カルビがつらくなった。COCO教頭:それあるよね~。こもり校長:だからめっちゃわかる! でも、大人になってくると、もっとしんどいから……(笑)。COCO教頭:プレッシャーをかけないで!(笑)。(歳)こもり校長:大人やな~。ジャズは大人よ。(15歳)COCO教頭:渋い! 大人!こもり校長:大人やな~。しかも“日本文学全集”って何?COCO教頭:しかも、2巻ですから!こもり校長:“全2巻”かな~!?COCO教頭:それによっても、大人具合が変わりますから(笑)。こもり校長:“全5巻”なのに、2巻しか買ってないのは大人。逆に5巻全部買ったなら……階段のぼり中です。COCO教頭:判断が難しい……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/