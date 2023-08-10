高屋奈月原作による舞台「フルーツバスケット 2nd season」のメインビジュアルが解禁。併せて、初日と千秋楽公演の生配信が発表された。

メインビジュアルには吉田綾乃クリスティー（乃木坂46）扮する本田透や北川尚弥扮する草摩由希、橋本祥平扮する草摩夾をはじめとした19人が集結。彩凪翔演じる草摩慊人が持つ光の糸が、十二支をつなぐ絆を連想させる幻想的な1枚に仕上げられた。

10月6日の初日公演と、10月15日の昼公演・夜公演の配信チケットは、明日8月11日10時に発売。チケットは各公演単品のほか、千秋楽の昼夜通しセット、初日と千秋楽のセットが販売される。またキャストの座談会が楽しめる特典付きのチケットも販売決定。特典映像は「透を囲む会Ver.」「由希と夾を囲む会Ver.」「オトナ会Ver.」の全3種で、映像によりそれぞれ出演者が異なる。

舞台「フルーツバスケット 2nd season」では前作の舞台「フルーツバスケット」の続編となる物語を展開。草摩家当主・慊人が動き出し徐々に明かされる草摩家の秘密や、透、由希、夾の変化する思いが描かれる。

舞台「フルーツバスケット 2nd season」

日時：2023年10月6日（金）～15日（日）

会場：東京都 大手町三井ホール

料金：9800円

配信情報

日時：初日公演 2023年10月6日（金）18:00～、千秋楽昼公演 2023年10月15日（日）12:00～、千秋楽夜公演 2023年10月15日（日）17:00 ～

配信：マホキャスト

料金：千秋楽・昼公演チケット3980円、千秋楽・夜公演チケット3980円、千秋楽・昼夜通しチケット7700円、初日・千秋楽昼夜通しチケット11000円、千秋楽・昼夜通しチケット＋キャスト特典映像「透を囲む会Ver.」8480円、千秋楽・昼夜通しチケット＋キャスト特典映像「由希と夾を囲む会Ver.」8480円、初日・千秋楽昼夜通しチケット＋キャスト特典映像「透を囲む会Ver.」「透を囲む会Ver.」「オトナ会Ver.」13200円

特典映像「透を囲む会Ver.」出演：吉田綾乃クリスティー、南千紗登、中村裕香里、堀内まり菜、野口衣織、彩凪翔

特典映像「由希と夾を囲む会Ver.」出演：北川尚弥、橋本祥平、田村升吾、古賀瑠、新正俊

特典映像「オトナ会Ver.」出演：安里勇哉、仲田博喜、伊万里有、三好大貴、稲垣成弥

スタッフ

原作：高屋奈月「フルーツバスケット」（白泉社・花とゆめCOMICS）

脚本・演出：毛利亘宏（少年社中）

キャスト

本田透：吉田綾乃クリスティー

草摩由希：北川尚弥

草摩夾：橋本祥平

草摩紫呉：安里勇哉

草摩潑春：田村升吾

草摩依鈴：野口衣織

草摩綾女：仲田博喜

草摩はとり：伊万里有

草摩紅葉：古賀瑠

草摩楽羅：関根優那

草摩杞紗：鎌田英怜奈

草摩燈路：陣慶昭

魚谷ありさ：南千紗登

花島咲：中村裕香里

真鍋翔：新正俊

倉伎真知：堀内まり菜

草摩紅野：三好大貴

草摩藉真：稲垣成弥

草摩慊人：彩凪翔

(c)高屋奈月・白泉社／舞台フルーツバスケット製作委員会2022