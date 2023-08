先日、こんな質問をいただきました。

「インデックス投資をしています。いまのところ好調なのですが、積立投資をしているだけなので『何か弱点や落とし穴があるのでは?』と心配です。気をつけるべきことは、何かありますか?」

今回は、この質問にお答えします。

◆そもそも:インデックス投資とは?

本題へ移る前に。そもそも「インデックス投資って何?」と思う人もいるでしょう。まずは、ここから説明します。

インデックス投資というのは、インデックス(=指数)に連動する投資信託(ファンド)に投資する投資法です。

たとえば、日本株の主要指数である「TOPIX(東証株価指数)」や「日経平均株価」に連動する投資信託(インデックスファンド)をコツコツ買い続けます。

やることはそれだけ。いちど投資先を決めてしまえば、貯金感覚でできますし、時間もかかりません。仕事が忙しい方や、投資のためにあまり時間を割けない方でも、無理なく続けられるのが利点です。

経験的にも、インデックス投資の成績はとても良いです。ここ数十年だけでも「インデックス投資はプロよりも成績が良かった!」という結果も出ています。投資の腕にあまり自信がない人は、とりあえずインデックス投資から始めるのがオススメです。

◆インデックス投資の落とし穴

とはいえ、インデックス投資も万能ではありません。「インデックス投資家を利用して儲けよう」と考える人も多く、弱点や落とし穴もあります。

たとえば、インデックス投資には「先回りされやすい」という落とし穴があります。

インデックス投資をしている人の多くが「給料日直後に投資信託を買う」というように、給料日に買い付けがちです。給料日直後はサイフが潤っていて、投資信託を買いやすいからです。

これを利用するとしたら、たとえば、「給料日の直前に株を買って、直後に株を売る」というように投資信託を売買すると、積立投資をしている投資家たちが買う前に「安く買って」、彼らが買うときに「高く売りつける」ことができそうです。

もちろん、現実がこのとおりに動くとはかぎりません。しかし、少なくとも歴史を振り返ると、「月末には株価指数が上がりやすい」という経験則があります。

積立投資している人を「利用して儲けよう」とする投資家はたくさんいますから、なるべく、彼らに出し抜かれないように「先回りされやすそうな買い方をしない」ように気をつけたほうがよいでしょう。

参考資料:John J. McConnell and Wei Xu, 2008, “Equity Returns at the Turn of the Month”, Financial Analysts Journal, 64(2), pp. 49-64

文:中原 良太(個人投資家・トレーダー)

18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー(お金)についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2%のMENSA会員。

文=中原 良太(個人投資家・トレーダー)