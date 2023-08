PlayStation StudiosとBluepoint GamesによりフルリメイクされたアクションRPG『Demon’s Souls』(PS5)より「黒衣の火防女」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化される。

「figma 黒衣の火防女(PS5)」顔パーツは<3D彩色>を駆使しリアリティを追求しているとのこと。付属品には「トーチ」に加えて「座り用下半身I」「座り用下半身II」が付属している。

(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc. “Demon’s Souls” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.