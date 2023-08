体だけ日焼け、電動自転車のバッテリー切れ…「この夏にしくじったこと何かある？」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月8日(火)は、「しくじり夏休み選手権」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーにこの夏の失敗談を聞きました。今回の企画を説明する際に話したCOCO教頭のエピソードと併せて紹介します。こもり校長:夏休みだね~。COCO教頭:夏休みが始まって2週間くらいじゃない?こもり校長:みんなは、毎日どうなんだろうね? 俺はあまり夏が好きじゃないから、結構経っている感覚なんだけど……夏が長いよ!COCO教頭:言ってるよね(笑)。こもり校長:みんなは夏休みを満喫できているのかな? 花火大会とか海とかに行ったり、おじいちゃんおばあちゃん家でラジオを聴いています! という生徒(リスナー)もいるんじゃないかな? ということで……そろそろ夏休みも折り返しですよ、という生徒(リスナー)に、夏の失敗談を聞いていきます。COCO教頭:はい!こもり校長:教頭は、この夏にしくじったこと何かある?COCO教頭:日焼け止めを顔だけ塗ってたのよ。そしたら体だけすごく焼けて、顔と体の色が全然合ってねーの。こもり校長:いや、合ってるけど……。COCO教頭:あれ!? 顔面が白い、って言われたんだよね(笑)。こもり校長:ライトのせいかな……? ファンデじゃない? ファンデが浮いている感じはする。COCO教頭:余計ダメじゃん!こもり校長:小梅太夫先生みたい……(笑)。COCO教頭:うれしくねーよ! “うれしくねーよ!”も失礼だけど(笑)。こもり校長:大先輩でしょ(笑)。COCO教頭:芸人界の大先輩です(笑)。校長は何かあります?こもり校長:ないよ! だって、そもそも夏嫌いなんだから!COCO教頭:……以上です!校長・教頭:(笑)。こもり校長:しくじっている生徒は、恥ずかしがらずに報告してほしいのよ。そんな生徒の教訓を聞いて、残りの夏休みに活かしてほしいなと思います。【2日以上家に籠りっきりだったから、運動したくなって何も計画せず都会に向かって自転車を漕いでいたら3時間も経っていました。着いたにはいいけど帰り道わからないし、自転車のバッテリーもなくなっているから大ピンチ! ってことが2回ありました(笑)】(15歳)COCO教頭:2回は……学んでないね(笑)。こもり校長:バッテリーがなくなった電動自転車ほど、鉄の塊だからね。COCO教頭:ただの重いやつだから(笑)。こもり校長:そして、その後どうやって帰ったのかも気になるよね。COCO教頭:続きも教えて!【部活でインターハイの切符を掴んだのにも関わらず、直前の大会で追い込んでいたせいか足に痛みが出ました。診断されたのは疲労骨折。当然インターハイに出場することはできませんでした】(15歳)COCO教頭:無理がたたっちゃったんだね……。こもり校長:これはいろいろな角度から見れるから、一概に“しくじり”というのは難しいね。でも、自分のなかで“しくじり”という言葉で納得できるんだったら、それでいいと思うし。COCO教頭:そうだね。こもり校長:逆に、そこまで追い込めるのはすごいと思うし、“切符を掴んだにも関わらず”というのも……何の部活をやっているのかわからないけど、チーム戦なら自分がいることによって掴めた切符なわけだし。必ずしもゼロになるわけではないと思う。出られなかったとしてもできることはあると思うから……。COCO教頭:応援側に回ることもできるしね。こもり校長:それを“しくじり”と笑い飛ばせるなら、俺はキミと一緒に笑い飛ばしたいなとも思う。この日の放送では……・「夏祭りで焼きそばを買って帰ったら、人込みがすごくてパックがグチャグチャに割れてしまった」という16歳・「時間ぎりぎりに塾の夏講座に飛び込んだら、先輩のクラスに紛れ込んでしまった」という16歳・「部活動の先生をいじった下ネタの四字熟語を、誤って先生に見せてしまった」という15歳・「中学のときに好きだった人とお祭りに行って全力で楽しんだら、翌日の部活に遅刻し風邪もひいてしまった」という16歳と電話をつなぎ、それぞれのエピソードと教訓を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/