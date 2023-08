アイナ・ジ・エンド「押して押して押したあと、引くまでが大事」10代の恋愛相談に回答

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。8月8日(火)の放送では、好きな人に振られて未練たらたらだというリスナーから届いた恋愛相談に乗りました。たらたらタラタラ!わたしは、1年半以上ずっと先輩に片思いしてます! 告白したら振られて「すっきりした~!」ってなったけど、まだなんだかんだ好きです! たらたらです! アイナ先生だったらその恋続けますか? 忘れて次の恋! って切り替えますか?(18歳)アイナ:たらたらタラタラ……(笑)。ほんまに落ち込んでるのか!? というハッピーな書き込みをしてくれたんやけど、多分落ち込んでるんやろうね。私やったら……振られたんだったら、もう諦めちゃいます。自分に自信がないからです。でもね、「どうしても切り替えられない」、「どうしてもまだ好きだ」、「つらい」ってなるんだったら、タイミングを見計らって、少しずつ近づくのは大いにアリだと思うよ。例えば逆の立場だったとして、何回も告白してこられたら「俺のことこんなに好いてくれる人って、なかなかおらんな~。ちょっと眼中に入れてみようかな?」とか、「こんなに愛注いでくれるんや! じゃあちょっと1回付き合ってみようかな?」とか思ってくれるタイプの男性かもしれないじゃない? だから、押して押して押しまくるのも、アリだとは思うよ。私は経験がないんよ、ほんと。押せる女の子は強いと思うから、ぜひやってみてほしい。だけど、1個だけ……! 押して押して押したあと、引くまでが大事だと思うんですよね。やっぱね、押されるだけだとつまんないんだよね。押して押して押して、ちょっと相手がグイってくるときに、ひゅっとLINEをしないとか、ひゅっとスタンプだけにしちゃうとかね。そういう感じで、勇気を持ってやってみてほしいです!今回は、キャンプ場のような焚火の音が聞こえる落ち着いた環境でお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/