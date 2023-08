上白石萌歌 蕎麦屋のカウンターで1人飲み「いい夜でした」おすすめのオムライス店情報も

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。8月7日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、“味”のおすすめを伝えました。萌歌先生こんばんは! 何年か前に萌歌先生が雑誌でおすすめしていた中野の「フランキーアンドトリニティー」さんに先日行ってきました!! お店の雰囲気が素敵で、玉子がフワフワとろとろで、今まで食べたオムライスの中で1番おいしかったです!! 萌歌先生が最近食べた食べ物中で、1番おいしかったものはなんですか? おすすめあれば教えてほしいです!(17歳)上白石:わ~、嬉しい! このお店は、私が高校時代によく通っていたんです。本当に青春の味なんですよ。オムライス界では、このオムライスが1番好きですね。オムライスを超えちゃっている感じがして……! 玉子って熱を入れるとちょっと固くなったりするじゃないですか? でも全く玉子の固さがなくて、なんて言うんだろう……? 食べる前にナイフを入刀して切ってから食べるんですけど、その時に玉子がブワって内側から溢れ出して、めっちゃおいしいんですよね~!ぜひ東京に住んでいる生徒(リスナー)のみんなも、夏休みに『フランキーアンドトリニティー(Franky&Trinity)』さんに行ってみてほしいなと思います! 私も食べたくなってきちゃった……!上白石:私が最近食べた中で一番おいしかったものは……なんだろうなぁ? 行きつけのお蕎麦屋さんがあって、お仕事がちょっと早めに終わった日とかに1人で行って、カウンターで飲むんですけど(笑)。そこで食べたタコのお刺身がおいしかったですね(笑)。たまにちょっと日本酒もいったりとか……その時は、カボスのリキュールのソーダ割りみたいなものを飲んだんですけど。そこでも結構夏を感じて、1人でしっぽり飲んで食べて……いい夜でしたね。みんなもお酒を飲めるようになったら、ぜひお蕎麦屋さんでカウンター1人飲みやってほしいなと思います(笑)。ありがとう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/