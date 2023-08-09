Awich、フィメールラッパー集めたEP『United Queens』発表

ラッパーのAwichが、フィメールラッパーを集めたEP『United Queens』を2023年8月9日（水）にリリースした。
【動画を見る】Awich, NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER - Bad B*tch 美学 Remix
NENE、LANA、MaRI、AI、YURIYAN RETRIEVERが参加し、7月19日のリリースから10日間でストリーミングの再生回数が500万回越えを記録するなど大きな話題になっている「Bad Bitch 美学 Remix」に加え、NENEやMaRI、またAwichのアリーナ公演へのゲスト出演が先んじて発表され初のコラボが期待されていたCYBER RUI、MFSそれぞれとの楽曲も収録。プロデュースは全曲 Chaki Zuluが担当している。
また、収録曲「ALI BABA feat. MFS」のミュージックビデオもEPリリース翌日の8月10日（木）20時に公開予定。さらに、EPのリリースを記念した限定マーチャンの販売（期間限定受注予約販売）も予定している。
＜リリース情報＞
Awich
「United Queens」
2023年8月9日（水）デジタルリリース
=収録曲=
1. Awich, NENE, LANA & MaRI - Bad Bitch 美学 (Prod. Chaki Zulu)
2. Awich - イケメンタル feat. NENE (Prod. Chaki Zulu)
3. Awich - Pussy feat. MaRI (Prod. Chaki Zulu)
4. Skit (Pussy Preach)
5. Awich - ALI BABA feat. MFS (Prod. Chaki Zulu)
6. Awich - Shut Down feat. CYBER RUI (Prod. Chaki Zulu)
7. Awich, NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER - Bad Bitch 美学 Remix (Prod. Chaki Zulu)
EP リリース記念限定マーチャンの販売(受注予約販売)
受付期間：8月9日（水）12:00〜8月20日（日）23:59
お届け予定：9月下旬ごろから順次発送予定
申込み URL：https://awichmerch.thebase.in
Awich Instagram：https://www.instagram.com/awich098/