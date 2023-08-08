OZROSAURUS、ZORN主宰レーベルより新アルバム『NOT LEGEND』リリース

OZROSAURUSが、ニューアルバム『NOT LEGEND』を8月9日（水）にリリースする。
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ZORNが主宰するAll My Homiesからのリリースとなる本作には、これまでシングル・リリースしてきた楽曲を含む全13曲を収録。客演にZORN、KREVA、サウンド・プロデュースにはBACHLOGIC、DJ PMX、EVISBEATS、Gunhead、Olive Oilが参加。アートワークは写真家・撮影監督の川上智之が手掛けている。
また、9月18日（月・祝）に行われる横浜アリーナでのワンマン・ライブ「NOT LEGEND」のチケット最終先行受付が開始された。
＜リリース情報＞
OZROSAURUS
『NOT LEGEND』
2023年8月9日（水）リリース
https://ozrosaurus.lnk.to/notlegend
=収録曲=
1. Intro [Track by Gunhead]
2. 花季節 [Track by Gunhead]
3. BJブルース [Track by Gunhead]
4. Legend [Track by DJ PMX]
5. Be quiet [Track by Gunhead]
6. Nothing [Track by Gunhead]
7. No One [Track by Gunhead]
8. Rewind feat. ZORN [Track by EVISBEATS]
9. 明けない夜 [Track by Gunhead]
10. 沈黙と変な嘘 [Track by Olive Oil]
11. Aqua Haze [Track by Gunhead]
12. Players' Player feat. KREVA [Track by BACHLOGIC]
13. 2years [Track by Gunhead]
＜ライブ情報＞
OZROSAURUS「NOT LEGEND」at 横浜アリーナ
2023年9月18日（月・祝）横浜アリーナ
開場：16:30（先行物販: 13:30 ※VIP席: 13:00）
開演：17:30
客演（AtoZ）
KREVA
ZORN
チケット
最終先行（抽選）受付期間: 8/8（火）21:00～8/23（水）23:59
全席指定：9800円（税込）
※※送料・手数料・受け渡し方法等の詳細は受付画面等でご確認ください。※※