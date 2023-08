OZROSAURUS、ZORN主宰レーベルより新アルバム『NOT LEGEND』リリース

OZROSAURUSが、ニューアルバム『NOT LEGEND』を8月9日(水)にリリースする。

ZORNが主宰するAll My Homiesからのリリースとなる本作には、これまでシングル・リリースしてきた楽曲を含む全13曲を収録。客演にZORN、KREVA、サウンド・プロデュースにはBACHLOGIC、DJ PMX、EVISBEATS、Gunhead、Olive Oilが参加。アートワークは写真家・撮影監督の川上智之が手掛けている。

また、9月18日(月・祝)に行われる横浜アリーナでのワンマン・ライブ「NOT LEGEND」のチケット最終先行受付が開始された。

<リリース情報>

OZROSAURUS

『NOT LEGEND』

2023年8月9日(水)リリース

https://ozrosaurus.lnk.to/notlegend

=収録曲=

1. Intro [Track by Gunhead]

2. 花季節 [Track by Gunhead]

3. BJブルース [Track by Gunhead]

4. Legend [Track by DJ PMX]

5. Be quiet [Track by Gunhead]

6. Nothing [Track by Gunhead]

7. No One [Track by Gunhead]

8. Rewind feat. ZORN [Track by EVISBEATS]

9. 明けない夜 [Track by Gunhead]

10. 沈黙と変な嘘 [Track by Olive Oil]

11. Aqua Haze [Track by Gunhead]

12. Players' Player feat. KREVA [Track by BACHLOGIC]

13. 2years [Track by Gunhead]

<ライブ情報>

OZROSAURUS「NOT LEGEND」at 横浜アリーナ

2023年9月18日(月・祝)横浜アリーナ

開場:16:30(先行物販: 13:30 ※VIP席: 13:00)

開演:17:30

客演(AtoZ)

KREVA

ZORN

チケット

最終先行(抽選)受付期間: 8/8(火)21:00~8/23(水)23:59

全席指定:9800円(税込)

https://eplus.jp/ozrosaurus/

※※送料・手数料・受け渡し方法等の詳細は受付画面等でご確認ください。※※

HP:https://ozrosaurus-amh.com/