adieu（上白石萌歌）レコードは「その空間に音の粒が広がっていく感じ」『adieu 3』アナログ盤リリース

adieu(上白石萌歌)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。8月7日(月)の放送では、1ヵ月ぶりの登場ということで、この間に届いたリスナーのメッセージを取り上げ感想を伝えました。7月26日にリリースされたライブBlu-ray『[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA』や、新情報についてのコメントを紹介します。adieu TOUR -coucou- のBlu-rayが届きました! 僕は大阪でのライブには行ったのですが、行けなかった東京でのライブ映像を見ることができて良かったです! 何回見ても最高のライブです!(18歳)adieu:すごい! 大阪に行ってくれたのに、また買ってくれたんだね。東京のライブ映像見てくれたんだ……! ありがとう~。東京と大阪は会場の雰囲気も全然違ったので、セットリストは大きくは変わってないけど……全く違う空間が広がっていたんじゃないかなと思います。私も見たんですけど、そのときの楽しさを私自身も思い返すことができて、とてもいい時間でした! みんなも、ぜひ手に取ってみてくれたら嬉しいです!――ここで、「ワイン[adieu TOUR 2022 -coucou-]」オンエアadieu:自分で聴いていて、なんかドキドキしちゃうね(笑)。この音源は、『adieu TOUR 2022 -coucou-』で披露したときのライブ音源です! ライブのあの空気をみんなにも味わってもらいたくて、ライブ版の「ワイン」を特別にオンエアしました。あのときのライブの空気感、自分が歌っているときのマインドとかも今思い出して、あらためていいライブだったなと思いました。ライブ版の「ワイン」の映像と一緒にぜひ楽しんでもらいたいなと思います!adieu:この「ワイン」は、去年リリースしたアルバム『adieu 3』に収録されているんですけど……ここでとっておきの情報をお知らせします!なんと! このアルバム『adieu 3』のアナログ盤が、9月13日(水)にリリースすることが決定しました~! 嬉しい~!アナログ盤、つまりレコードなんですが、私レコード大好きなんですよ。ちょっと整理して、今はおうちに50枚ぐらいあるんです。(レコードの良さは)音がそこで鳴っている感じ……その空間で鳴って、その空間に音の粒が広がっていく感じがとっても好きです。音質もまた違って聴こえたりすると思うので、ぜひその辺の違いを聴き比べて楽しんでもらえたらと思います!adieuのアナログ盤で、初めてレコードを聴いてくれた人も結構いるみたいで。レコードプレーヤーって高いイメージがあるかもしれないけど、結構ピンキリで何千円台で買えるものとかもあったりします。ぜひこれを機に、みんなもレコードにハマってもらえたら嬉しいなと思っています!もう1度言います! 『adieu 3』のアナログ盤は、9月13日発売です! みんな、お楽しみに~!