山下達郎、米津玄師、サザン、B'z…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月5日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。8月5日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10(8月5日(土)付)を発表しました。先週の4位から6ランクダウン↓ 7月30日(日)に放送された「関ジャム 完全燃SHOW」(テレビ朝日系)では"B'z特集"がオンエアされました。先週の8位から1ランクダウン↓ MAN WITH A MISSIONは現在、ライブツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」を開催中。今週は、7日(月)に福岡県(福岡サンパレスホテル&ホール)、11日(金)に神奈川県(パシフィコ横浜 国立大ホール)、13日(日)に山形県(やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館))で開催されます。今年1月にリリースされたシングルがランキング圏外から再登場↑ 7月26日(水)には、セカンドシングル「Higher / Monster」がリリースされました。初登場! 通算10枚目となるニューシングルで、9月12日(火)にファースト写真集「そのままで」(主婦と生活社)の発売も控える上村ひなの(かみむら・ひなの)さんが初センターを務めています。先週の1位から5ランクダウン↓ 8月2日(水)には、デビュー45周年を記念した3ヵ月連続リリースの第2弾「歌えニッポンの空」が配信リリースされました。先週の7位から2ランクアップ↑ 8月12日(土)、13日(日)には、ミセス史上初のドームライブ「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 "Atlantis"」が埼玉県・ベルーナドーム(西武ドーム)で開催されます。先週の2位から2ランクダウン↓ キタニタツヤさんは、11日(金・祝)は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」に、12日(土)は「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」に出演します。先週と変わらず第3位! 19日(土)、20日(日)開催の「SUMMER SONIC 2023」で、YOASOBIは、19日(土)は「SUMMER SONIC TOKYO」に、20日(日)は「SUMMER SONIC OSAKA」のMOUNTAIN STAGEでトリを務めます。初登場! 通算53枚目となるニューシングル。現在は、ライブツアー「山下達郎 PERFORMANCE 2023」が開催中で、9日(水)、10日(木)には石川県・本多の森ホールでおこなわれます。そして、今週の第1位は……?先週の6位から5ランクアップ↑ ジブリ最新映画『君たちはどう生きるか』の主題歌。また、米津さんの公式YouTubeでは、同映画で声優を担当した菅田将暉(すだ・まさき)さんとの対談が公開されています。――番組ではほかにも、ゲストパートに9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎さん(Vo./Gt.)が登場。8月9日(水)にリリースされるニューシングル「Brand New Day」のお話などを伺いました。