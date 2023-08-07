田畠裕基原作による舞台「ブラッククローバー the Stage」のキービジュアルとPVが公開された。植田圭輔扮するアスタ、武子直輝扮するユノ、小宮有紗扮するノエル・シルヴァらメインキャラクターが勢揃いしている。
来場者特典としてブロマイドが配布されることも明らかになった。9月14日から18日までの東京公演ではアスタ、ユノ、ノエル、ヤミ、ラック、マグナ、ミモザ、クラウス、マルス＆ロータスの9種類、22日から24日までの神奈川公演ではアスタ＆ユノ、アスタ＆ノエル、ヤミ＆ラック＆マグナ、ユノ＆ミモザ＆クラウスの4種類がランダムでプレゼントされる。またアフタートークのスケジュールも発表された。各公演のチケットは本日より一般販売中だ。
週刊少年ジャンプ（集英社）にて2015年より連載されている「ブラッククローバー」は、魔法がすべての世界で、生まれながらに魔法が使えない少年・アスタが、魔道士の頂点である魔法帝を目指すバトルアクション。舞台は9月14日に開幕し、東京・シアター1010、神奈川・KAAT神奈川芸術劇場で全13公演が行われる。
アフタートークスケジュール
東京公演
2023年9月15日（金）18時回【黒の暴牛集合！】
植田圭輔、小宮有紗、毎熊宏介、三井淳平、桜庭大翔
2023年9月16日（土）18時回【金色の夜明け団集合！】
武子直輝、加藤夕夏、菊池修司
2023年9月17日（日）18時回【アスタVSダイヤモンド王国】
植田圭輔、萬谷法英、高崎翔太
神奈川公演
2023年9月22日（金）18時回【黒の暴牛集合！】
植田圭輔、小宮有紗、毎熊宏介、三井淳平、桜庭大翔
2023年9月23日（土）18時回【三陣営勢揃い】
植田圭輔、武子直輝、高崎翔太
「ブラッククローバー the Stage」
日時：2023年9月14月（木）～18日（月・祝）
会場：東京都 シアター1010
料金：特典付S席11000円、S席9900円、A席8800円
日時：2023年9月22日（金）～24日（日）
会場：神奈川県 KAAT 神奈川芸術劇場
料金：特典付S席11000円、S席9900円、A席8800円
スタッフ
原作：「ブラッククローバー」田畠裕基（集英社ジャンプ コミックス刊）
主催：「ブラッククローバー the Stage」製作委員会（エイベックス・ピクチャーズ / HIKE / キョードーファクトリー / テレビ東京 / ぴえろ）
脚本・演出：伊勢直弘
殺陣：新田健太（JAE）
舞台監督：川畑信介（obbligato）
美術：濱田真輝
照明：村山寛和（マーキュリー）
音響：田中亮大（Paddy Field）
映像：ワタナベカズキ
衣裳：八重樫伸登
ヘアメイク：松前詠美子
特殊造形：林屋陽二
演出助手：入江浩平
宣伝写真：TOBI（LT Graph）
宣伝美術：大柳玲於（LT Graph）
ロゴデザイン：栗原高明
WEB製作：岡本宏輔
制作：倉重千登世、有賀美幸
キャスト
アスタ：植田圭輔
ユノ：武子直輝
ノエル・シルヴァ：小宮有紗
マグナ・スウィング：毎熊宏介
ラック・ボルティア：三井淳平
ヤミ・スケヒロ：桜庭大翔
ミモザ・ヴァーミリオン：加藤夕夏
クラウス・リュネット：菊池修司
ロータス・フーモルト：萬谷法英
マルス：高崎翔太
(c)田畠裕基／集英社・ブラッククローバーthe Stage製作委員会