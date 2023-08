THE LAST ROCKSTARS、ライブツアー開催を発表「前回以上に壁をぶっ壊す」

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSが8月4日(金)に緊急記者会見を開き、2ndシングル『Psycho Love』のリリースならびにツアーの開催を発表した。

【画像】記者会見の様子

THE LAST ROCKSTARSの4名が登壇すると、YOSHIKIは「今日はいろんな中継も含めてみなさんありがとうございます」、HYDEは「半年ぶりに帰ってまいりました。よろしくお願いします」、SUGIZOは「やっとこの発表ができるのが嬉しいです」、MIYAVIは「ギターとツッコミ担当のMIYAVIです」と笑いをとりつつ「再始動できるということで興奮しています」と挨拶をした。

YOSHIKIが「今日、念願の『Psycho Love』が発売になりました。そして日本とロサンゼルスでコンサートが決定しました」と、2ndシングル発売とツアーの決定を発表。さらに同楽曲のMVのティザーを公開し、4人はシャンパンで乾杯をした。

そこから「この曲が僕らの結成に繋がったと言っても過言ではない」とYOSHIKIが語る「Psycho Love」についてトーク。HYDEは「2年前にこの曲どうですか?ってYOSHIKIさんに言ったら気に入ってくださって。ぜひこの新しいバンドでやれたらいいなって話が持ち上がった最初の曲ですね」と楽曲の背景を語った。また、「世界と日本をつなぐ、”サイコー”のラブ」とダジャレ的につながっていることを照れながら明らかにした。SUGIZOは「アレンジは、みんなで捏ね繰り返して二転三転四転五転くらいして。納期のデッドが6月末だったけど、1カ月近く押した」とリリースに間に合わないんじゃないかと心配したことを語ると、YOSHIKIは「納品して日本に帰ってきた。今週だよ、納品したの」と、同楽曲が完成したてであることを語った。

続いて1月に開催された日本公演と海外公演のデビューライブの話題へ。MIYAVIは「安定のカオスでした。初日を迎えることができるのかドキドキ。幕が上がってショーがはじまった瞬間、他のメンバーから感じる熱気を感じながらそれを楽しみながらやっていました。世界でできるバンドと再確認しました」と語り、HYDEは「こんなにドキドキしたことがなかった。本当は僕たちがドキドキさせる方なんですけど、僕たちがドキドキしていた。普段連絡のない人から、ライブが見たいってたくさん連絡がきて、やっぱ影響力はすごいんだなと思いました」と語った。SUGIZOは「15年ずっとこうなので基本動じないですね。絶対うまくいく確信があったので。ただ、4人の化学反応の威力と爆発力が想像以上にすさまじくて、命を削ってやらないといけないくらいのプロジェクトと再認識しました。ツアーを経て本当にバンドとしての塊が見えたというか、やっとロックバンドになったと思うので、これからが本当の勝負だなと思っています」と熱い想いを述べた。YOSHIKIは「ドキドキ感の台風の目だったと思うんですが、みんなドキドキしながらも身を投げてくれた。感謝しかない。最後の瞬間までクエッションだらけだったと思う。自分でもやっていくうちにみんなの可能性を感じて、開演5分前くらいまでいろいろ変えて素晴らしいライブができたんじゃないかと思う」と初ツアーを振り返った。HYDEは「今回初めてYOSHIKIさんとツアーをして、こうやってアメリカと戦っているんだってわかって驚異的でした。真横で見てこの人すごいなって。それが1番びっくりした」とYOSHIKIからの影響を語った。

そして、11月からのツアーについて、YOSHIKIは「僕らはロックやっている以上は前に進む以外のチョイスはない。日本の音楽シーンって素晴らしいと思うけど、まだまだ壁がある。それを壊さないとチョイスがないので、前回以上に壁をぶっこわす」と意気込みを語った。MIYAVIは「ドラムだけは壊さないでください(笑)」と突っ込みながら、「世界で当たり前にロックするって簡単じゃないし、戦う姿が頼もしく見えたし、言葉の壁も文化の壁も越えないといけないものがあって、ロックを通じて壁を壊していきたい」と語ると、再びYOSHIKIが「みんなの一緒にやろう感がすごくて、この身を潰してもいいくらいの覚悟でやっている」とTHE LAST ROCKSTARSにかける想いを語った。

<リリース情報>

THE LAST ROCKSTARS

2nd single『PSYCHO LOVE (サイコ・ラヴ)』

作詞:YOSHIKI/HYDE

作曲:HYDE

8月4日米 Melodee Music/Ingrooves/Virgin Music Group より全世界配信

配信楽曲リンク:https://lnk.to/PsychoLove

<ツアー情報>

「THE LAST ROCKSTARS 2023 秋(仮)」

2023年11月21日(火)22日(水)23日(水・祝)有明アリーナ(日本)

2023年11月29日(水)ロサンゼルス(米国)

日本公演概要

会場:有明アリーナ

日程:11月21日(火)22日(水)23日(水・祝)の3公演

17時開場/18時開演(21日,22日)16時開場/17時開演(23日)

主催:ウドー音楽事務所

チケット代:SS席25000円/S席17000円/A席12000円(税込)

VIPパッケージ:98000円(税込)

1. アリーナセンターブロック指定席(公演チケット込み)

2. VIP限定グッズ

3. サウンドチェックパーティー

4. VIP優先会場物販

チケット予約スケジュール(先行抽選受付)

8月4日(金)19:00〜8月20日(日)23:59:各メンバーファンクラブ先行

8月21日(月)12:00〜8月27日(日)23:59:海外居住者限定先行(日本以外にお住まいの方)

8月21日(月)12:00〜8月27日(日)23:59:ウドー・プレミアムメンバーズ先行

8月28日(月)12:00〜9月3日(日)23:59:楽天最速先行+ウドー・メンバーズ先行

9月4日(月)12:00〜9月10日(日)23:59: 楽天先行

9月16日(土)15:00~ 一般先着発売

・YOSHIKI 先行

YOSHIKI Official Site https://jp.yoshiki.net/

楽天カード YOSHIKI デザイン https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/

YOSHIKI VISA カード(VIP) https://r-t.jp/yoshiki_vip

YOSHIKI VISA カード(VISA) https://r-t.jp/yoshiki_visa yoshikitty Mastercard:https://r-t.jp/yoshiki_yoshikitty

YOSHIKI mobile http://www.yoshiki-mobile.com

YOSHIKI CHANNEL http://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial

TEAM YOSHIKI https://teamyoshiki.socialtoaster.com/

・HYDE 先行

HYDEIST:https://www.hyde.com/hydeist

HYDERoom:https://m.hyde.com

・SUGIZO 先行

SOUL'S MATE:https://sugizo.com

・MIYAVI 先行

MIYAVI Official Fan Club "Under The Same Sky”:https://japan.miyavi.com/

日本公演のお問合せ先:ウドー音楽事務所(03-3402-5999)

ロサンゼルス 公演概要

2023年11月29日YouTube Theatre

19時開場/20時開演(米国西海岸 現地時間)

チケット代:GA Pit: $149.50/P2: $149.50/P3: $99.50/P4: $79.50/P5: $59.50/P6: $49.50

主催:Live Nation

チケット予約スケジュール

8月4日(金)10:00〜8月10日(木)22:00:各メンバーファンクラブ先行

(オペレーション要確認)

8月10日10:00〜22:00:Live Nation先行

8月10日10:00〜22:00:YouTube Theater先行

8月11日(木)10:00〜:一般発売

チケットリンク:https://www.ticketmaster.com/event/0A005EFCE3645868