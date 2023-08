乃木坂46賀喜遥香 新曲「おひとりさま天国」で初センターの後輩・井上和が「超かわいい！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月3日(木)の放送では、8月23日(水)リリースの新曲「おひとりさま天国」をオンエアし、この楽曲で初のセンターをつとめる後輩メンバーの井上和について語りました。賀喜:(「おひとりさま天国」オンエア後)この楽曲、私すごく好きなんです。耳を澄ますと、和のかわいい歌声がすごく聴こえてきて。なんて言うんだろうな? めっちゃ合うなって思いました……和に(笑)。和が1人で、『It’s the single life!』って言うところがあるんですよ。「超かわいい!」ってメンバーの中でめっちゃ話題になりました(笑)。「超かわいいやん、和!」って言って、みんなでいつも「和かわえぇ……かわえ~!」って言いながら活動しています(笑)。多くの方にこの曲が届いたらいいなと思いますので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします!この日の放送では、7月31日から8月3日まで期間限定でコーナー出演していた井上和も登場。賀喜が、それぞれの声の切り替えスイッチを押しながらお届けしました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/