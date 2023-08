「グッズの交換とかしますよね？」乃木坂46井上和が提案、ファンがライブで必要な“能力”とは

乃木坂46の井上和が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。7月31日(月)から8月3日(木)まで、4日間にわたって声を届けます。最終日となる8月3日(木)の放送では、リスナーの質問からツアーに参加する際に必要になりそうなものを紹介。そのなかには、物ではない意外な能力もありました。和ちゃんこんばんは! 僕は「真夏の全国ツアー」愛知公演に参加するのですが、「和ちゃん流 全ツ持ち物チェックリスト」を作って欲しいです! 和ちゃんセンターの新曲「おひとりさま天国」の披露もとても楽しみにしています!井上:ありがとうございます! えー、なんだろう~……?でも、推しメンタオルと……「真夏の全国ツアー」なので、水分補給は忘れずに! 私たちも、裏にはけたらすぐに「水分補給!」って感じなので、本当に大事です。お水だったりお茶だったりを、持ってきたほうがいいと思います!あと、私は絶対忘れちゃうんですけど、モバイル充電器はあったほうがいいと思います。本当に、携帯の充電ってすぐなくなっちゃう(笑)。だから、モバイル充電器は絶対持ったほうがいいと思います。あとはなんだろう? ……“なぎうちわ”もあったら嬉しいな~(笑)。個人的に大事だと思うものナンバーワンは、コミュニケーション能力! 1人で参戦するときとか、お隣の人とお話できたらきっと楽しいですよね。それにグッズの交換とかしますよね? あのときだけコミュニケーション能力がちょっと高くなるやつ(笑)。意外とライブには大事だなって思います!この日の放送では、ツアーで使えるうちわを制作。先輩の賀喜遥香が同番組内で作った“かきネコうちわ”を参考に、“なぎネコうちわ”を完成させました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/