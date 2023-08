「みんなの足を引っ張ってしまってつらい」10代の相談にKEYTALKが贈る“頑張れる曲”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。8月のマンスリーアーティストは、4ピースバンドのKEYTALKです。8月2日(水)の放送では、ギターの小野武正さんとボーカル&ギターの寺中友将さんが、「陸上部でみんなの足を引っ張っている」という10代リスナーの相談に回答しました。私は中学校の部活で陸上部に入りました。足が遅いので速くなりたいという理由で入ったのですが、みんなの足を引っ張ってしまって正直つらいです。頑張れる選曲をお願いします!小野:悩んでるね〜。僕も足遅いんでなんとも言えませんけれども、中学の時何秒でした?寺中:どれくらいだったかな〜? 50メートル、7秒くらい。小野:あ〜。僕はプラス1秒ですね。寺中:ぼちぼち遅いですね(笑)。小野:まあね、人それぞれありますから(笑)。KEYTALKの曲から“頑張れる曲”を選びたいと思いますが……。寺中:スピード欲しいってことだよね?小野:速い曲がいいよね。寺中:高速道路を走っているイメージの曲があるんですよ。小野:わかった! あれだ!寺中:あれです!小野:いっちゃいますか! 巨匠(寺中)さんが作った曲じゃないですか!?寺中:はい! KEYTALKの「ミッドナイトハイウェイ」という曲をお送りします!!今回選曲された「ミッドナイトハイウェイ」は、2018年リリースのアルバム『Rainbow』に収録されています。また8月30日(水)には、ニューアルバム『DANCEJILLION』がリリースされます。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/