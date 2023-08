乃木坂46井上和 菅原咲月＆一ノ瀬美空が「ツンツンしてきたりお尻触ってきたり」ツアーの緊張を和ますおふざけ

乃木坂46の井上和が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。7月31日(月)から8月3日(木)まで、4日間にわたって声を届けます。最終日となる8月3日(木)の放送では、リスナーの質問を紹介し開催中の「真夏の全国ツアー」のエピソードを伝えました。和ちゃんこんばんは! 「真夏の全国ツアー」での、5期生との出来事を教えてもらえたら嬉しいです! It’s the single life!(19歳)井上:It’s the single life! 書き込みに書いてあったので、ちょっと言わせていただきました(笑)。5期生との思い出……なんだろうな~? 今年の全国ツアーはすごく緊張してしまって、ツアー期間はあまりみんなとちゃんと話せてなくて……(笑)。私が緊張しているのをわかっているから、みんなは多分それを和ませてくれようとして、しょっちゅうふざけてくるんですよ! 菅原(咲月)とか一ノ瀬(美空)あたりが、目が合うたびにふざけてくるんですよ……本当に!私が緊張して、「どうしようかな?」、「今日は何しゃべろうかな?」とか、「ここ大丈夫かな?」とか不安になっていると……私は割とウロチョロ動いたりしちゃうんですけど、必然的にメンバーとすれ違うじゃないですか。そのすれ違うタイミングで毎回ツンツンしてきたり、お尻触ってきたり、いろいろしてくるわけですよ! でも私は、そのときいっぱいいっぱいでちゃんと返せないんですよ(笑)。だからこの場を借りて、「ごめんね、さっちゃん」って謝ります。メンバーとの思い出もたくさん作りたいです。ほとんど写真も撮れてないので……。この日の放送では、ツアーで使えるうちわを制作。先輩の賀喜遥香が同番組内で作った“かきネコうちわ”を参考に、“なぎネコうちわ”を完成させました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/