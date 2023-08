すとぷりのさとみの1stフルアルバム「Never End」が、9月13日にリリースされる。

「Never End」にはAyase提供の「ワンダラー」、syudou提供の「アサルトラブ」などの既発曲や、さとみ初となる全編英語詞の楽曲「Save you」、すとぷりメンバーの合唱曲「Contact」、すとぷりのころんとのコラボ曲「もっと」、プライベートで親交の深い岡本信彦とのコラボ曲「Starlight Moonlight」といった全16曲を収録。本作はDVD盤、フォトブック盤、通常盤の3形態で発売される。DVDには表題曲のミュージックビデオと撮影の模様を追ったメイキングムービーとインタビュー映像を収録。フォトブックは24ページ構成で、さとみの撮り下ろしカットが掲載される。リリース情報と合わせて、各店舗別の特典も発表された。

また1stフルアルバムの発売を記念したイベントが、10月から11月にかけて行われることも決定。東京、大阪、愛知の各会場でトークイベントや握手会などが実施される。

さらにYouTubeではアルバムに収録される新曲「My Heroine」のミュージックビデオが公開された。「My Heroine」は愛しい人への思いが表現されたラブソング。MVはドラマ仕立てで、白馬の王子様に扮したさとみの姿や告白シーンを観ることができる。

さとみ コメント

フルアルバムというのは自分のこれまでの活動ペースを考えると、そんなに沢山出せるものではないんじゃないかなと思っています。アルバムは大事なものを集めた思い出や集大成というイメージがあり、今回初のフルアルバムを出すことになって、真っ先に思い浮かんだものは『活動してきて得た物すべてを詰め込もう』でした。

元々お芝居をしていたので表現の幅は勿論、この活動を通じて培った気持ち、ダンス、歌。媒体は音楽ですがこれまでの活動を思い出せるような、形は見えないけど確かにあるものを詰め込んで、『さとみとしての活動人生の全て』と呼べるものにしようと思って取り組んできました。

今出せる自分の集大成を、俺が生きた証をとも呼べるような物を、いつも支えて応援してくれている子に受け取ってもらいたい。それより幸せなことはないんじゃないかなと思います。レコーディングも1曲1曲を何百回も聞いて、歌詞のニュアンスやドラムやギターの音の細部にまで拘って、自分が関われるところでは全部において120%以上の気持ちを込めて製作してきました。

だからこそ、全曲がオススメと胸を張って言えます。もちろん僕自身がアルバムを届けたいという思いはあったけど、それよりもリスナーさんに喜んでもらいたい一心で作ったアルバムです。

一切妥協せず僕の全てを詰め込んできたので、その全部を受け取って貰えたら嬉しいです。

さとみ「Never End」収録内容

CD

01. Never End

02. 感情色

03. ヨーイドン

04. シュガーテイスト

05. Save you

06. My Heroine

07. PRESENT

08. Starlight Moonlight(さとみ×岡本信彦)

09. Contact(すとぷり)

10. もっと(さとみ×ころん)

11. ずるいひと。

12. 悪い子のダンス

13. アサルトラブ

14. Midnight Magic

15. 今日がはじまる

16. ワンダラー

DVD

・Never End Music Video

・Never End Music Video Making

限定ブロマイドお渡し会!「PRESENT」

2023年10月9日(月・祝)東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA

初のトークイベント「Contact」

2023年10月21日(土)東京都 タワーレコード渋谷店

頭をポンポンしてくれる!「My Heroin」

2023年10月15日(日)東京都 恵比寿ザ・ガーデンルーム

ついに‥握手会が復活!「Never End」

2023年10月28日(土)東京都 アニメイト池袋本店

2023年10月29日(日)東京都 アニメイト池袋本店

2023年11月3日(金・祝)大阪府 アニメイト大阪日本橋

2023年11月4日(土)愛知県 日本ガイシフォーラム