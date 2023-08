「負けるって絶対に思わないで」夏休み、受験勉強がはかどらない高3に寄り添うエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月3日(木)は、『受験生、頑張ってるかーーー!?』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、受験生のリスナーと電話をつなぎ現在の状況を聞きました。そのなかから、「勉強のやる気が出ない」という高3の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:俺はこの学校に来て3年経つけど、毎年10月からの半年間は受験生を応援してきた。だからこそ、(夏休みに入って)受験生のみんなが今どんな状況なのか気になるのよ。COCO教頭:それで、今日の授業テーマが『受験生、頑張ってるかーーー!?』なんだよね。こもり校長:そう! だから今日は、「頑張れています!」「頑張れていません……」という今の状況を教えてほしい。今夜はこの2時間で、受験生の背中をCOCO教頭と精一杯押していけたらな、と思っています。こもり校長:受験勉強はどう?リスナー:今は頑張れてないです……。こもり校長:そうかぁ。それはどういう状況なの?リスナー:今までは、部活がないときに時間を見つけて勉強していたんですけど……私は吹奏楽部なんですけど、この前コンクールがあって。自分たちとしてはベストを尽くしたんですけど、目標に届かなかったんです。それを引きずって、やる気が出ない感じです。こもり校長:みんなと熱を込めてやっていたからこそ、そのときの悔しさが、何かを頑張ろうとしたときに邪魔してくる感じ?リスナー:そうですね。こもり校長:それはどういう気持ち?リスナー:自分たちも頑張ったけど、他のところがすごく強くて。高1高2のときは金賞とか銀賞とかとって県大会にいっていたんですけど、今年も県大会を目標にしていたけど届かなかったから……。先輩たちが残してきた結果を引き継げなくて、申し訳ないし悔しいです。こもり校長:そうか。受験勉強だけじゃなくて、何か頑張ろうとしても心だけ力が入ってくれない感じだね。リスナー:そうですね。こもり校長:それは、学校でも家でもそうなの?リスナー:そうですね。いつもは学校だと集中できるんですけど、最近は学校でもそんなにやる気が出なくて。こもり校長:それは悔しい気持ちもあるよね。捨てられる気持ちでもないしね。COCO教頭:う~ん……。こもり校長:受験する大学の難易度は?リスナー:第一志望は、難関といわれるところです。こもり校長:模試の判定は出ているの?リスナー:模試にもよるんですけど、よくてD、悪くてEとか……。こもり校長:そうか。何教科ぐらいあるの?リスナー:第一志望の二次だと、英数国社の4教科です。こもり校長:そうか……この夏に気合い入れないと、ちょっと間に合わなくなるかもな、という感じ?リスナー:そうです。こもり校長:う~ん……話を聞いていて、「(コンクールの結果が)マジで悔しかったんだろうな」って思うんだよ。たぶん、相当頑張ったんじゃない? だからこその「自分たちなんて……」という気持ちが、痛いほどわかるよ。リスナー:はい。こもり校長:もちろん全てを理解してあげることはできないけど、自分に置き換えて考えたら相当しんどいのよ。というか、俺からしたらよく話してくれたな、って感じ。俺だったら話したくないくらいつらいし。COCO教頭:うん……。こもり校長:なのに、勉強しようとしているのってスゲーな、って思う。俺だったら向き合えないもん。自暴自棄になったり、「どうにかなるっしょ」とか言っちゃうかもな。リスナー:あ~……。こもり校長:ただ、今伝えたい言葉があるとすると……後悔していると思うんだよ。「もっと練習していたら」とか「もっとうまく吹けていたら」とか……違う選択をしていたら、今とは違う今があったんじゃないかって。リスナー:はい。こもり校長:もちろん違う選択をしていたら、違う今があるのは間違いないんだけど、そればっか考えて生きていくのは苦しいよ。COCO教頭:うん。こもり校長:あと、俺と話してくれている“今”、勉強しようとしている“今”……何かに立ち向かおうとしている“今”って、めちゃくちゃ大切な“今”なんだよ。だから、あのときに違う選択をしたから今があるんじゃなくて、今だって大切な時間だし、大切な武器だし、大切なカードなんだよ。だから、どんな状態でも頑張れるから。今の状況をひっくり返すこともできるから!リスナー:はい。こもり校長:だから、今抱えている気持ちを忘れろって言うんじゃなくて、頑張れない自分で頑張ったらいいと思うよ。切り替える必要なんてない。リスナー:はい。こもり校長:「第一志望に行きたい!」というゲームは、今のキミにだって勝てるよ! 負けるって絶対に思わないでほしい。リスナー:はい。こもり校長:これを聞いても、すぐに「頑張ります!」とはならないと思うよ(笑)。悔しいもんな?リスナー:はい(笑)。こもり校長:でも大丈夫だよ。今からでも、絶対にひっくり返せるから! マジで話してくれてありがとう、悔しさと向き合っている話が聞けて嬉しかった。まだまだ夏だから! まだまだ頑張れるという希望を込めて、俺に「頑張れ」と言わせてくれ。リスナー:はい。こもり校長:頑張れーーーー!リスナー:頑張ります!電話を切ったあとにCOCO教頭も、「コンクールであれだけ頑張れたんだから、受験も絶対大丈夫! 応援してる!」とエールを送っていました。このほかには……・「10月のAO入試に向けた英語の勉強方法が合っているかわからない」という高3・「夏休みは学校の補習に毎日行って、そのあとも図書館で夜8時まで頑張って勉強しています」という高3と電話をつなぎました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/