Saucy Dog石原慎也「カビが生えました」夏休みの自由研究の思い出

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。8月2日(水)の放送では、リスナーの質問をきっかけに、夏休みの自由研究の思い出を語りました。夏休みに入りました。毎年夏休みの自由研究に悩むのですが、どんな事をやっていましたか? 参考にしたいので教えてください。(10歳)石原:10歳の生徒(リスナー)も聴いてくれているんですね、めちゃめちゃうれしい!10歳でしょ? 小4のころ、俺なに見てた? 『鉄腕アトム』見てた、あとはクラブ活動してたな……何やってる子なんだろ? 10歳に向けたトークとか全然わかんないですけど……。僕が自由研究でやったのは……土ってあるじゃないですか。そして、紅茶ってあるじゃないですか。紅茶を飲んだ後のティーパックの中身(茶葉)が茶色くて、「土に見えるな~」と思ったんです。それで、「これって、もしかしたら土に混ぜたら植物が育つのかな?」と思ってやってみたんですよ。うちの親が農家だから種をもらって、紅茶のパックをぎゅうぎゅうに敷き詰めて、種を入れて水をあげて。「これで育つだろう!」、「これで育たんわけがない!」と(笑)。だって、水だけでも育つんだから……って思ったら、カビが生えて全然育たなくて! 1週間くらいでカビが生えたのかな? でも、やったっていう事実はあるから、研究・まとめ「紅茶のパックで土を作れるか研究します、カビが生えました」で終わった……(笑)。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/