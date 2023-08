東京・お台場青海周辺エリアで3日間にわたって行われる国内最大級のアイドルイベント「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023」が、本日8月4日に幕を開けた。

「TOKYO IDOL FESTIVAL」、通称「TIF」は2010年にスタートした世界最大のアイドルフェス。今年は4年ぶりにライブ中の観客による歓声、ジャンプが可能になり、朝から炎天下の野外に昨年以上の高揚感が生まれた。そんな今年の「TIF」のトップバッターを務めたのは、このフェスの常連であるももいろクローバーZの佐々木彩夏。全身ピンクの衣装で野外ステージ・SMILE GARDENに姿を現したあーりんは、ライブの鉄板曲である「だって あーりんなんだもーん☆」「あーりんは反抗期!」をはじめ、ソロ曲を笑顔いっぱいに響かせて盛大な歓声を浴びた。

「TIF2023」では3日間にわたり、合計8つのステージで多数のアイドルがライブやトークを繰り広げる。

TOKYO IDOL FESTIVAL 2023

2023年8月4日(金)東京都 お台場 青海周辺エリア

2023年8月5日(土)東京都 お台場 青海周辺エリア

2023年8月6日(日)東京都 お台場 青海周辺エリア

<出演者>

第1弾発表

iLiFE! / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / AMEFURASSHI / アンスリューム / いぎなり東北産 / =LOVE / INUWASI / ukka / HKT48 / AKB48 / SKE48 / STU48 / NMB48 / NGT48 / えのぐ / 美味しい曖昧 / THE ORCHESTRA TOKYO / かすみ草とステラ / 可憐なアイボリー / 九州女子翼 / キングサリ / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / 群青の世界 / Kolokol / situasion / JamsCollection / 神使轟く、激情の如く。 / シンデレラ宣言! / CYNHN / SUPER☆GiRLS / 透色ドロップ / タイトル未定 / 高嶺のなでしこ / Chick-flick / chuLa / Devil ANTHEM. / でんぱ組.inc / ドラマチックレコード / 22/7 / ナナランド / なんキニ! / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / 二丁目の魁カミングアウト / NEO JAPONISM / ≠ME / buGG / #ババババンビ / Peel the Apple / Pimm's / fishbowl / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / BLACKNAZARENE / FRUITS ZIPPER / MyDearDarlin' / 真っ白なキャンバス / Merry BAD TUNE. / #よーよーよー / yosugala / LinQ / Ringwanderung / Luce Twinkle Wink☆ / REIRIE / わーすた

第2弾発表

i-COL / アイテムはてるてるのみ / I MY ME MINE / Ange☆Reve / UtaGe! / airattic / カラフルスクリーム / 神薙ラビッツ / CANDY TUNE / Gran☆Ciel / C;ON / JYA☆PON Sweet Alley / 戦国アニマル極楽浄土 / 手羽先センセーション / 寺嶋由芙 / 東京女子流 / NANIMONO / NUANCE / ネコプラpixx. / Bunny La Crew / パラディーク / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / Falench. / feelNEO / PRSMIN / PrincessGarden-姫庭- / ベンジャス! / Mirror,Mirror / 夜光性アミューズ / lyrical school

第3弾発表

iSPY / アイドルカレッジ / I'mew(あいみゅう) / アルテミスの翼 / 衛星とカラテア / On the treat Super Season / 開歌-かいか- / カイジューバイミー / 功夫少女 / きのホ。 / Quubi / KRD8 / COMIQ ON! / SAI ²Rium / CYBERJAPAN DANCERS / 疾走クレヨン / シュレーディンガーの犬 / 純情のアフィリア / スーパーベイビーズ / STAiNY / すてねこキャッツ / Task have Fun / Chu-Z / tipToe. / 点染テンセイ少女。 / NightOwl / 脳内パステル / のらりくらり / のんふぃく! / ハープスター / Palette Parade / PANDAMIC / 翡翠キセキ / PLEVAIL / BREAK TIME GIRLS / Payrin's / #PEXACOA / BELLRING少女ハート / MAGICAL SPEC / マジカル・パンチライン / MIGMA SHELTER / MEWM / may in film / メイビーME / METAMUSE μ / ユレルランドスケープ / ラブアグレッション / ラフ×ラフ / ルルネージュ / @onefive

第4弾発表

雨ノ森 川海 / OCHA NORMA / SeasoningS / Juice=Juice / CHICA#TETSU / つばきファクトリー / ハロプロ研修生ユニット'23 / BEYOOOOONDS

第5弾発表

ASP / KiSS KiSS / GANG PARADE / 都内某所 / BiS / 豆柴の大群

第6弾発表

アップアップガールズ(プロレス) / いちごみるく色に染まりたい。 / uijin / きゅるりんってしてみて / GuilDrops / さよならステイチューン / SANDAL TELEPHONE / JADE / シャニムニ=パレード / Jewel☆Mare&Rouge / DIALOGUE+ / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / テラス×テラス / 夏の月を夢みて / にっぽんワチャチャ / PIGGS / Fuhua / 風男塾 / 船橋ひまわり娘 / まねきケチャ / ミームトーキョー / 未来サプライズ / 我儘ラキア / ワッツ◎さーくる

第7弾発表

僕が見たかった青空

第8弾発表

ANA®KIE / ジエメイ / #ジューロック / SW!CH / ZUTTOMOTTO / Strawberry Girls / テンシメシ໒꒱ / BAKUMON / #PANnana -パンダの指は実は7本ある。- / 1つ足りない賽は投げられた / Brave Mental Orchestra / マーキュロ / Malcolm Mask McLaren / Onephony

第9弾発表

シーズ

第10弾発表

AKB48 18期研究生 / 佐々木彩夏(ももいろクローバーZ )/ 芹澤優 / 浪江女子発組合 / MISS MERCY

第11弾発表

日向坂46

第12弾発表

JKT48 / SUMOMO / Primulav

「TIFアイドル総選挙2023」出馬アイドル

iSPY / Appare! / アルテミスの翼 / アンスリューム / INUWASI / えのぐ / 開歌-かいか- / かすみ草とステラ / SANDAL TELEPHONE / JamsCollection / 透色ドロップ / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / 点染テンセイ少女。 / #2i2 / 脳内パステル / のらりくらり / ハープスター / メイビーME / #よーよーよー / ルルネージュ