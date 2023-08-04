本日8月4日18:30よりテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション」3時間半スペシャルのタイムテーブルが発表された。
番組冒頭のパートには日向坂46、Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO、SHISHAMOが出演。7人体制では「ミュージックステーション」ラスト出演となるKis-My-Ft2は19:00台に登場する。終盤21:00以降の枠では女王蜂、THE LAST ROCKSTARSが出演するほか、デビュー45周年のサザンオールスターズが新曲「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」を披露する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間半スペシャル
2023年8月4日（金）18:30～21:48
タイムテーブル・歌唱曲一覧
18:00台
- 日向坂46「Am I ready?」
- Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」
- SHISHAMO「10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー『君と夏フェス～恋する～夏恋注意報』」
19:00台
- サンボマスター「Future is Yours」
- 工藤静香「勇者の旗」
- 緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
- 石崎ひゅーい「虹」
- Kis-My-Ft2「ともに」
- 郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」
20:00台
- キタニタツヤ「青のすみか」
- King & Prince「My Love Song」「彩り」
- 関ジャニ∞「オオカミと彗星」
- VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」から名曲披露
21:00台
- 女王蜂「メフィスト」
- THE LAST ROCKSTARS
- サザンオールスターズ「歌えニッポンの空」「盆ギリ恋歌」