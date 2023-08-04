「ミュージックステーション」3時間半スペシャル 18:00～19:00台タイムテーブル

本日8月4日18:30よりテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション」3時間半スペシャルのタイムテーブルが発表された。

番組冒頭のパートには日向坂46、Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO、SHISHAMOが出演。7人体制では「ミュージックステーション」ラスト出演となるKis-My-Ft2は19:00台に登場する。終盤21:00以降の枠では女王蜂、THE LAST ROCKSTARSが出演するほか、デビュー45周年のサザンオールスターズが新曲「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」を披露する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」3時間半スペシャル

2023年8月4日（金）18:30～21:48

タイムテーブル・歌唱曲一覧

18:00台

  • 日向坂46「Am I ready?」
  • Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」
  • SHISHAMO「10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー『君と夏フェス～恋する～夏恋注意報』」

19:00台

  • サンボマスター「Future is Yours」
  • 工藤静香「勇者の旗」
  • 緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
  • 石崎ひゅーい「虹」
  • Kis-My-Ft2「ともに」
  • 郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

20:00台

  • キタニタツヤ「青のすみか」
  • King & Prince「My Love Song」「彩り」
  • 関ジャニ∞「オオカミと彗星」
  • VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」から名曲披露

21:00台

  • 女王蜂「メフィスト」
  • THE LAST ROCKSTARS
  • サザンオールスターズ「歌えニッポンの空」「盆ギリ恋歌」