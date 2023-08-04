きょう4日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(18:30～)のタイムテーブルがこのたび発表された。
デビュー45周年のサザンオールスターズは、配信中の新曲「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」を披露するほか、VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」にランクインした名曲をパフォーマンス。Kis-My-Ft2は、7人でのMステはラスト出演となり、そのほか5周年を迎えたKing & Princeの新曲パフォーマンス、「視聴者1万人に聞いた、激推しアニメソングBEST20」の発表など、見どころ満載の3時間半となっている。
■18時台
- 日向坂46 「Am I ready?」
- Awich, SugLawd Familiar,CHICO CARLITO 「LONGINESS REMIX」
- SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス～恋する～夏恋注意報」
■19時台
- サンボマスター 「Future is Yours」
- 工藤静香 「勇者の旗」
- 緑黄色社会 「サマータイムシンデレラ」
- 石崎ひゅーい 「虹」
- Kis-My-Ft2 「ともに」
- 郷ひろみ×DJ KOO 「人生シャバダバダー」 「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」
■20時台
- キタニタツヤ 「青のすみか」
- King & Prince 「彩り」 「My Love Song」
- 関ジャニ∞ 「オオカミと彗星」
- VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」から名曲披露
■21時台
- 女王蜂 「メフィスト」
- THE LAST ROCKSTARS
- サザンオールスターズ 「歌えニッポンの空」「盆ギリ恋歌」