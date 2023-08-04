きょう4日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(18:30～)のタイムテーブルがこのたび発表された。

  • 『ミュージックステーション』

デビュー45周年のサザンオールスターズは、配信中の新曲「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」を披露するほか、VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」にランクインした名曲をパフォーマンス。Kis-My-Ft2は、7人でのMステはラスト出演となり、そのほか5周年を迎えたKing & Princeの新曲パフォーマンス、「視聴者1万人に聞いた、激推しアニメソングBEST20」の発表など、見どころ満載の3時間半となっている。

■18時台

  • 日向坂46 「Am I ready?」
  • Awich, SugLawd Familiar,CHICO CARLITO 「LONGINESS REMIX」
  • SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス～恋する～夏恋注意報」

■19時台

  • サンボマスター 「Future is Yours」
  • 工藤静香 「勇者の旗」
  • 緑黄色社会 「サマータイムシンデレラ」
  • 石崎ひゅーい 「虹」
  • Kis-My-Ft2 「ともに」
  • 郷ひろみ×DJ KOO 「人生シャバダバダー」 「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

■20時台

  • キタニタツヤ 「青のすみか」
  • King & Prince 「彩り」 「My Love Song」
  • 関ジャニ∞ 「オオカミと彗星」
  • VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」から名曲披露

■21時台

  • 女王蜂 「メフィスト」
  • THE LAST ROCKSTARS
  • サザンオールスターズ 「歌えニッポンの空」「盆ギリ恋歌」