【平塚 観光スポットレポ】顕應山 妙安寺－平塚七福神めぐり 第3回～…

平塚七福神めぐり第3回は大黒天の顕應山妙安寺になります。御本尊は十界曼荼羅(じっかいまんだら)、日蓮上人(にちれんじょうにん)です。

妙案寺縁起

創立は江戸初期の1648年(慶安元年)になります。。開山は顕應院日在上人、開基は深信院妙安日栄信尼。徳川家康公の側室のお一人で、法華経を深く信仰さていた養珠院お萬之方様(水戸徳川家、紀州徳川家開祖の御母堂)にお仕えしていたのが開基の妙安尼であります。

当時の身延山法主であった日遠上人に帰依していたお萬之方様が、肌身離さずお持ちになられていた鬼子母尊神像を妙安尼に授与し、そのお像を父の別邸が所在していたこの地に安置されたと伝わります。

その妙安尼の志念に感銘し、松雲山要法寺 顕應院日在上人が開創し、顕應山妙安寺となりました。

大黒尊天

大黒尊天は、インドのヒンドゥー教では青い体の破壊や戦いの神:シヴァ神の異名であり、これが仏教に取り入れられたもの。また中国では台所の神として崇めています。

日本において、農産・福徳の神(豊穣(ほうじょう)の神)である「大国主命(大国さま)と混同され今のような姿になりました。

打ち出の小槌は様々なものを生み出す「大地」を意味しています。

御本尊には、大黒様の像が祀られます。また毎年11月末の日曜日に、たくさんの小さな大黒像が集まり、1年の汚れを落とし祈禱を行う「大黒祭」が開かれます。

鬼子母神

鬼子母神とは、インドで訶梨帝母(カリテイモ)とよばれ、王舎城(オウシャジョウ)の夜叉神の娘で、多くの子を授かっていたが、性質は暴虐この上なく、人間の子を奪って食べるの鬼でありました。

釈迦様が鬼子母の子を隠して、「千人のうちの一子を失うもかくの如し。いわんや人の一子を食らうとき、その父母の嘆きやいかん」と戒めました。今までの過ちを悟り、以後仏教に帰依し、安産・子育ての神となりました。

その証として鬼の字のツノ(点)を取っています。妙安寺では山門にて拝む事ができます。

施設紹介

住所:〒254-0052 神奈川県平塚市平塚1-12-15Tel :0463-31-3309Fax:0463-35-4712HP:顕應山 妙安寺

アクセス

平塚駅西口から徒歩約10分平塚駅北口からバス1番(急行東海大学前駅は不可)・3番・10番(湘南日向丘は不可)のりば八間通りまたは豊田道下車約3分

