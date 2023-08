飛行機移動だけで片道30時間！初のブラジル公演！SCANDAL・HARUNA「寝る時間とかもよくわかんなくなってきて…」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月31日(月)の配信では、ブラジルのアジアン・ポップ・カルチャーフェス「Anime Friends」に参加したSCANDALが、ブラジルにたどり着くまでの“移動”について振り返りました。HARUNA:さて、私たちは7月、どこに行っていたでしょうか……。RINA:ブラジル!HARUNA:ということで、今回はSCANDALの「ブラジリアン ミックス」をお届けします。初めてブラジルにライブをしに行きまして、先日無事に帰国しました! ブラジルの印象や、アジアン・ポップ・カルチャーフェス「Anime Friends」の感想などをそれぞれ「ミックス」させてトークをしていこうと。ざっくばらんに話していく感じでいいよね?RINA:ブラジルですけど、まずは移動がとにかく大変だったね。すごい経験をしたなって。HARUNA:デビュー前から海外に何度も行かせてもらって、いろんなところでライブをしてきた私たちですが、過去最長時間、飛行機に乗りました。RINA:片道30時間。飛行機に乗っていた時間がそれやから、家からブラジルのホテルまで着くのに何時間かかった!? っていう感じやね。日付の感覚がバグるっていうか、ずっと移動してた。RINA:こんなの初めて的な体験をしてるなって。HARUNA:今回はドバイを経由してブラジルに行ったんですけど、日本からドバイまでが10時間。ドバイでトランジットの時間が4、5時間。そしてドバイからサンパウロまでが、15時間くらい。計30時間!RINA:ヨーロッパに行って帰っての時間やもんね、片道やのに。ドバイまでは余裕やったんやけどね。HARUNA:うん、体験したことのある時間だった。RINA:これから楽しみやなっていう感じやったんやけど、残りの10時間くらいの移動で「あれ、なんかいつもと違うな……」って。HARUNA:寝る時間とかもよくわかんなくなってきて。何回寝ても、時間が変わらない……。MAMI:めっちゃ寝た気でいるけど、起きて「まだ1時間しか経ってない……」みたいな。RINA:そうそう。そんで、めっちゃ機内食が出てくるし。MAMI:出てきた(笑)。RINA:長い移動になるってわかっていたから、機内用のケアグッズとかもしっかり持って行ったりして。HARUNA:もう慣れたもんだと思ってたけどね。RINA:ネックピローを買ったり、シートに敷くクッションを買ったり、お尻と腰のケアの準備なんかもしたけど、十分役に立ったね。MAMI:座布団を買っておいてよかったよ、だいぶ(腰が)守られた。RINA:あとは、メンバーの席を窓側と通路側にしてもらって、真ん中の席を空けてもらってたんやけど、真ん中に他のお客さんが乗ってきて、3人並びになる感じだったよね。その真ん中の席に座るお客さんのキャラクターによって、ダメージがちゃうんやなって……。リナとマミの間に座った人が結構激しかったよな。MAMI:激しかったね。HARUNA:サンパウロまでずっと一緒だったもんね。RINA:元気な学生さんで、後ろの席の人も友達で、しょっちゅう後ろを振り返って、ゲームしてんねんな。最初は「楽しそうでいいなあ」って思っとったんやけど、「もうちょっと静かにしようよ」って途中から思ってしまった……なにもかもが激しいのよ。MAMI:振り向くときも激しい!RINA:まあ、かわいかったけどね。MAMI:めっちゃ若かったよね。RINA:ずっとぬいぐるみを抱えてたしな。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」AuDee(オーディー)音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: