「釣り好きにはたまりません」「お祭り用のおこづかい“盆玉”がもらえます」10代の地元自慢

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月2日(水)は、「地元自慢大会」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーから届いた“地域のおすすめ”を紹介し感想を語りました。COCO教頭の地元自慢と併せて紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミが住んでいる所の自慢を聞いていきます。自然とかスポットとか、グルメ、イベント、個人的な推し情報でも、キミが“自慢”だと思うことなら何でも大丈夫です!COCO教頭:「夏休みの予定が決まってないよ」という生徒は、今日の授業を聞いて、この夏に行ってみるのもアリだよね。こもり校長:教頭の地元はどこなの?COCO教頭:大阪ですよ。北のほう……箕面という所です(笑)。こもり校長:そこの自慢というか、“推し”はある?COCO教頭:あるある! 箕面滝(箕面大滝)という有名な滝があるのね。すごく自然も豊かなんだけど、梅田(大阪駅)というシティまで電車で20分くらいで行けるのよ。位置がすごくいいから、都会の喧騒から逃れたいときに来る人も多いし……あとは、もみじの天ぷら。かりんとうみたいな味なんだけど、それがすごくおいしかったり。こもり校長:……からの?COCO教頭:からの!? 滝ノ道ゆずるくんというゆるキャラもいらっしゃいます(笑)。柚がけっこう有名だから、柚のソーダとか。地ビールも有名です。もう以上ですわ!こもり校長:なるほどね~(笑)。今夜は、キミの地域の自慢できることをじゃんじゃん送ってきてください!【私の地元・沖縄の一番の自慢は、一年中過ごしやすい気候ということです!! 沖縄の夏は暑いと思っていませんか? それは誤解です! 私は今年から上京してきたのですが、都会のほうが全然暑いです!! コンクリートと人混みの熱気は、沖縄では感じたことのない暑さで驚きました! 沖縄では暑い日でも35度を超えることはあまりなかったのに、東京では35度を越えなければまだ涼しいと感じている自分が恐ろしいです(笑)。みなさん、是非夏は「避暑地」である沖縄に遊びに来てください!】(18歳)COCO教頭:たしかに、沖縄は暑いイメージがあるよね。こもり校長:イメージだけどね(笑)。実際に沖縄でめちゃくちゃ暑い経験をしたか? と聞かれると……たしかにないかも。COCO教頭:実は、私今月沖縄に行くんです。ちょっと確かめてくるわ!【僕は山口県の周防大島に住んでいるんですけど、島の周りは全部釣りができるので、釣り好きにはたまりません。ぜひ来てください!】(14歳)こもり校長:釣りいいよね。何も考えずに、釣りやってみたいかも!COCO教頭:何も考えずにね(笑)。こもり校長:でも俺、エサとか付けるのは下手そう……(笑)。COCO教頭:虫が苦手なんだよね(笑)。【私の暮らしている(岐阜県の)町では、お祭りが沢山あります。地域単位のお祭りだけど、花火もあるし屋台もたくさんあります。よくある感じのお祭りだけど、ちょっと変わってるかなっていうのが「盆玉」というものです。お祭りが始まる前の夕方くらいに浴衣や甚平を着て向かっていると、近所のおじいちゃんおばあちゃんたちがお祭り用におこづかいをくれます。これもお祭りなどと同じように一種の伝統だそうです。わざわざポチ袋に入れて「楽しんでね」と渡してくれて、地元いいなぁって気持ちになります】(16歳)COCO教頭:「お年玉」のお盆バージョンってことか。こもり校長:だから「盆玉」ね! 俺、夏祭りの水風船(水ヨーヨー)のボンボンあるじゃん? あれをイメージしたけど(笑)。COCO教頭:いいよね。地元のおじいちゃんおばあちゃんたちが、「楽しんでおいで」ってお金をくれるって。こもり校長:地域活性にもなるしね。この日の放送では……・「北海道函館市の自慢は、イカになりきって踊り歩く“函館いか踊り”です」という16歳・「青森県の自慢は、弘前市のブランドとうもろこし・嶽きみです。糖度が高くメロンよりも甘いです」という13歳・「東京都町田市の自慢は、ビルも自然もほどよくあることです」という13歳・「福岡県春日市は、小さくて古墳がたくさんあるためにイオンが建てられない、という都市伝説があります。奴国の王の墓だといわれる甕棺も発見されました」という16歳と電話をつなぎ、自慢ポイントを詳しく聞きました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/