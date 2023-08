乃木坂46井上和「カラオケに行ったら8割がボカロ」「青春時代は大体ボカロ」大好きな1曲を紹介

乃木坂46の井上和が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。7月31日(月)から8月3日(木)まで、4日間にわたって声を届けます。2日目となる8月1日(火)の放送では、この日の番組テーマにあわせて「大好きなボカロ曲」を紹介しました。井上:今日の生放送教室では、「ボカロNight」を開催しているんですよね! 実は、私もボーカロイドがすごく好きなんですよ~(笑)。カラオケに行ったら8割がボカロ。青春時代は、大体ボカロで過ごしたというか(笑)。思い出込みで今でもすごく好きですし……。人間じゃないボーカロイドが歌っているからこそ良さが出る歌詞だったり、ボカロ曲独特の世界観みたいなものがすごく好きです。ある意味現実逃避というか、ここじゃないところを知れる感じが私はすごく好きです。カラオケもそうですし、プライベートでもよく聴いてお世話になっております! 今日はせっかくなので、私も1曲好きなボカロ曲をオンエアしたいと思います!――ここで、蝶々P「心做し」をオンエア井上:お届けしているのは、蝶々P先生で「心做し」です。この曲は、ちょっと苦しさもあるけど、最後には救い上げてくれる感じがその時の思い出も含めてすごく大好きな曲です。ほかにも大好きな曲が本当にたくさんありすぎて、めちゃくちゃ迷ったんですけど。今日はこの楽曲を流させていただきました! みなさんにも聴いていただけたら嬉しいなと思います……!このほかには、部活の思い出や最近ハマっているアニメ、作ってみたい料理などについて語りました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/