Mrs. GREEN APPLE「本当は何を選んでも正解」「気持ちいい後悔を選んで」進路に悩む10代にエール

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月31日(月)の放送では、進路に悩むリスナーから届いたメッセージを紹介し、エールを送りました。ミセス先生こんばんは! 私は今日から夏休みに突入しました……が! 大学受験を控えるいわゆる受験生です。私はまだ行きたい大学も100%決まっておらず、毎日頭を悩ませています。そこで、私の救いになるのがミセスの曲です。特に「Doodle」と「ケセラセラ」はとても心を掴まれます。毎日つらいけど負けずに、今日も気張って、私は報われる価値があるんだと言われるように……。諦める理由を探しちゃう自分もいるけど、絶対なるようになる。笑える日は絶対くる。進路実現に向かって頑張りたいと思います。(18歳)大森元貴 (Vo/Gt):嬉しいね。我々、大学受験の経験はないじゃないですか。だから100%「気持ちわかるよ!」とは言ってあげられないんだけど……。でも人生を決める岐路に立たされるっちゅうのは、やっぱりとてつもないプレッシャーとストレスだと思うんだよね。若井・藤澤:そうだよね。大森:本当は何を選んでも正解なんだけど、不正解がある気がしちゃうじゃん。「間違えちゃ嫌だな……」「後悔したくないな……」とか。若井滉斗 (Gt):いろいろ考えちゃうよね。大森:そういうときは、何を選んでも後悔するんですよ。だから、気持ちいい後悔を選んでほしいですね。若井:あぁ~! とってもいいお言葉……!大森:だろう?(笑)。若井:"だろう?"とか言っちゃダメだから(笑)。すごいいい言葉だったのに!大森:涼ちゃんどうですか? このあと上乗せしてください(笑)。藤澤涼架 (Key):このあと話せること何もないです! ないですけど……自分も子どものころから「音楽でこういうことやりたいな」ってずっと思っていたけど、なかなかそこを踏み出せずにいて……。大森:涼ちゃん、悶々時期長かったって言いますからね。藤澤:結局、どれを選んでも「本当はこういうことやりたいのにな」って、10年近くずっと悩んじゃってたから……。大森:もったいないね。藤澤:うん。だから元貴の言う通り、自分が「これでいいんだ」と決められる選択ができたらいいですね。若井:たしかに。大森:うん。やらなかった後悔より、やったほうの後悔が絶対いいし。何回も言うけど、後悔はするから。"より、しがいのある後悔"を選んでほしいなって思います! 頑張ってください、なるようになります!