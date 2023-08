音楽ナタリーではプレイリスト企画「Sounds of Summer 2023」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。第7回となる今回は775が選んだ10曲をコメントとともに紹介する。

「775夏の思い出プレイリスト」PLAYLIST by 775

01. secret base~君がくれたもの~ / ZONE

02. 真夏のオリオン / INFINITY16 welcomez MINMI,10-FEET

03. Life is wonderful / Rickie-G

04. Mr Boombastic / シャギー

05. Boom Boom / Baby Cham Feat. Rihanna

06. I Fell In Love With The DJ / シェネル

07. Summer Breezin' / ダイアナ・キング

08. BLUE BIRD / 浜崎あゆみ

09. Shy / 775

10. I'm Still In Love With You / ショーン・ポール

テーマ「775夏の思い出プレイリスト」

夏の曲というか、自分自身が夏に聴いていた曲や、夏に思い出がある曲などを中心にプレイリストを組みました。

昔から変わらず、テンションを上げたい夏のシーンに今でも聴いている楽曲たちです。

あたいのプレイリスト、みんなも聴いてこの夏もテンションあげていこ。

775

大阪・岸和田出身のレゲエDeejay。10代で地元のレゲエイベントに出演してキャリアをスタートさせ、2020年4月に1st EP「くのいち」をリリース。収録曲「よってらっしゃい」が大きな話題を呼び、一躍レゲエシーンで頭角を現す。2022年6月に1stフルアルバム「あたい」を発表。同年12月に大阪・なんばHatchで開催したライブ「ラガなあたいのワンマンライブ」にはR-指定、MINMI、DOZAN11 a.k.a 三木道三が客演として出演した。愛車は20歳のときに一目惚れで購入したキャデラックフリートウッド ブロアムで、「よってらっしゃい」のMVにも登場する。同曲のMVは2023年7月現在、1100万回再生を超える。