8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」のタイムテーブルが公開された。
今年のヘッドライナーであるBlur、ケンドリック・ラマーは千葉公演のMARINE STAGEおよび大阪公演のOCEAN STAGEのトリを担当。このほかYOASOBI、サンダーキャット、BABYMETAL、東京スカパラダイスオーケストラ、Night Tempo feat. FANCYLABOらが各ステージの最終アクトとして出演する。
また千葉公演への出演が決まっていたローレンが8月19日の大阪公演にもMOUNTAIN STAGEのオープニングアクトとして出演することも決定した。
SUMMER SONIC 2023
TOKYO
2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
ジェイデン / NewJeans / PALE WAVES / [Alexandros] / TWO DOOR CINEMA CLUB / SEKAI NO OWARI / FALL OUT BOY / Blur
BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino
ペトロールズ / ウミ / カミーロ / アリ・シャヒード・ムハマド / 星野源 / ジェイコブ・コリアー
MOUNTAIN STAGE
MAZZEL（オープニングアクト） / SKY-HI / BE:FIRST / 張惠妹 aMEI / ENHYPEN / GABRIELS / HONNE / ナイル・ホーラン / YOASOBI
SONIC STAGE
MELT4 / Reol / Kroi / SHYGIRL / Nulbarich / ホリー・ハンバーストーン / Cornelius / WET LEG / サンダーキャット
PACIFIC STAGE
Apes（オープニングアクト）/ とた（オープニングアクト）/ amazarashi / ツユ / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / PassCode / The BONEZ / The Lounge Society / 宇宙人 Cosmos People / 東京スカパラダイスオーケストラ
Spotify RADAR：Early Noise Stage
redmarker / Khaki / chilldspot / Bialystocks / DURDN / yonawo x 鈴木真海子 x Skaai / Daichi Yamamoto / 春ねむり
2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
ジャニーズWEST / マカロニえんぴつ / TREASURE / sumika / THE KID LAROI / SOL / リアム・ギャラガー / ケンドリック・ラマー
BEACH STAGE
Furui Riho（オープニングアクト）/ Ink Waruntorn / HY / Original Love / CIMAFUNK / 高中正義 / 鈴木雅之 / Night Tempo feat. FANCYLABO
MOUNTAIN STAGE
METALVERSE（オープニングアクト） / NOVA TWINS / ももいろクローバーZ / WILLOW / FLO / INHALER / MY FIRST STORY / EVANESCENCE / BABYMETAL
SONIC STAGE
トンボコープ（オープニングアクト）/ Absolute area / w.o.d. / THE SNUTS / メイジー・ピーターズ / ちゃんみな / Awich / AI / LAUV / LANY
PACIFIC STAGE
超☆社会的サンダル（オープニングアクト）/ シユイ（オープニングアクト）/ ローレン / Tani Yuuki / Kids Return / Novelbright / Da-iCE / 女王蜂 / MILLI / カンダニエル
Spotify RADAR：Early Noise Stage
カラコルムの山々 / ao / tonun / LANA / imase / CHAI / 新しい学校のリーダーズ
OSAKA
2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
ももいろクローバーZ / マカロニえんぴつ / TREASURE / sumika / THE KID LAROI / SOL / リアム・ギャラガー / ケンドリック・ラマー
MOUNTAIN STAGE
ローレン（オープニングアクト）/ Fear, and Loathing in Las Vegas / milet / ジャニーズWEST / WILLOW / FLO / INHALER / EVANESCENCE / BABYMETAL
SONIC STAGE
Awkmiu（オープニングアクト）/ Ink Waruntorn / THE SNUTS / メイジー・ピーターズ / 女王蜂 / Awich / AI / LAUV / LANY
MASSIVE STAGE
Black petrol（オープニングアクト） / おとなりにぎんが計画（オープニングアクト） / tonun / 新しい学校のリーダーズ / imase / LANA / (sic)boy / BREIMEN / カンダニエル / Night Tempo feat. FANCYLABO
2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
ジェイデン / WANIMA / PALE WAVES / ケツメイシ / TWO DOOR CINEMA CLUB / SEKAI NO OWARI / FALL OUT BOY / Blur
MOUNTAIN STAGE
MAZZEL（オープニングアクト）/ SKY-HI / BE:FIRST / Perfume / ENHYPEN / GABRIELS / HONNE / ナイル・ホーラン / YOASOBI
SONIC STAGE
NOMELON NOLEMON（オープニングアクト）/ chilldspot（オープニングアクト） / 岡崎体育 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 張惠妹 aMEI / ずっと真夜中でいいのに。 / HOLLY HUMBERSTONE / Cornelius / WET LEG / サンダーキャット
MASSIVE STAGE
Summer Whales（オープニングアクト） / Mlle.（オープニングアクト）/ 梅田サイファー / Tele / 礼賛 / キタニタツヤ / ウミ / Kroi / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / 宇宙人 Cosmos People
SONICMANIA
2023年8月18日（金）千葉県 幕張メッセ
＜出演者＞
アリ・シャヒード・ムハマド（A Tribe Called Quest） / Autechre / カミーロ / 電気グルーヴ / どんぐりず / グライムス（DJ SET） / フライング・ロータス / iri / ジェイムス・ブレイク / Licaxxx / ムラ・マサ / Novel Core & THE WILL RABBITS / Perfume / PUNPEE / SHYGIRL / The Stickmen Project / サンダーキャット / ずっと真夜中でいいのに。 / LEO（箏）Farstime set（オープニングアクト）
NF in SONICMANIA
山口一郎（サカナクション、NF） / 江島啓一（サカナクション、NF） / Shotaro Aoyama（NF、Hyogu） / ドリスバーグ / Gold Panda / Kuniyuki Takahashi / YonYon / 真鍋大度
※Shotaro Aoyamaの「Sho」、Hyoguはoにマクロン付きが正式表記。