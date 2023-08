【平塚 観光スポットレポ】松雲山要法寺－平塚七福神めぐり第2回～甲冑…

平塚七福神めぐり第2回は毘沙門天の本宿要法寺になります。

要法寺縁起より

今から約七百十年前の当山は、地頭北条泰知の屋敷でありました。泰知は鎌倉幕府の執権北条泰時の次男で熱心な念仏信者の父泰時の影響を受けていたため、最初は念仏信者でした。ところが、日蓮大聖人が龍の口で処刑(龍の口の法難)されんとした時、江の島の方より光り物があらわれ、処刑人の刀が折れて飛び散り、処刑人が失神するという不思議な現象を見聞した泰知は、以来、深く法華経を信じ大聖人に帰依するようになりました。

そしてこの平塚の地において日夜熱心に法華経の信心修行をつづけ、その功徳によって世人の尊厳を一身に集めるところとなり、平塚左衛門尉泰知(ひらつかさえもんのじょうやすとも)と呼ばれ慕われるようになったのです。

1282年(弘安5年)9月8日未明、泰知の夢枕に「日蓮大聖人が本日身延山を出発し、9月16日平塚にご来臨される。謹んでお迎えし仏法の奥義を聴聞せよ」という七面天女のお告げが有りました。

そのため泰知は心から喜悦し七日七夜にわたって齋戒沐浴を自らに課して心身を清め、大聖人ご一行をお待ちしていました。いよいよ九月十六日の午後四時ごろになって、泰知は一族郎党そして長谷川常徳入道、鶴若太夫はじめ平塚の主だった人々と共に、謹んでご到着のご一行を自らの屋敷にお迎えしたのです。

大聖人はその夜、集まった多くの人々のためにご説法を行い、法華経神力品の「四句要法」の一節を解説されました。その時、邸内にあった平真砂子の塚(平塚の塚)にそびえ立つ老松に紫雲がたなびくという瑞相があらわれ、それを眼前に見た一座の面々160余名は等しくお題目を唱和し、随喜讃仰し、法華経の信者になったのでした。わけても泰知は深く感動し「たとえ北条氏に背き父君の意志に反するとも、この有難い法華経のためならば」と大聖人に懇願して直弟子となりました。

また、自ら館を献上して寺とすることを誓い、大聖人より紫雲の瑞相にちなみ「松雲山」そして四句要法の一筋にちなみ「要法寺」との山号と寺号をいただき、自らは松雲院日上人との法号を賜り当山は開山されたのです。

当山は開祖に日蓮大聖人、二世に九老僧日澄上人をいただき、三世に開基松雲院日上人(平塚左衛門泰知)が名を連ね、以来歴代代法燈を相継ぎ、700年以上のあいだ法華経の道場として今日にいたっています。

毘沙門天

甲冑に身を包んだ勇ましい姿の神様です。戦いの神というイメージが強くありますが、もとはインドの財宝福徳を司る神だったといわれています。

「仏説毘沙門天王功徳教」というお経には毘沙門天の住む天敬城では財宝や福が湧き出しており、1日に3度も焼き捨てるほどであり、毘沙門天に帰依をすればこの福を授かることができると説かれています。

毘沙門天の前身となったインドのクベーラも富と財宝の神であり、宝石の束や宝石を吐き出すマングースなどを手に持っています。日本では仏法を守護する四天王の一人「多聞天」としても有名です。

ハスの花

要法寺には初夏(6月下旬から7月下旬)の間に、沢山のハスの鉢が境内に並びます。まるで極楽浄土のように並んでいます。

子育地蔵尊

要法寺の門に程近いところに子育地蔵尊が聳え立ちます。高さにビックリしました。お地蔵様の足もとに子供2人と抱き抱えた子供1人の地蔵尊になります。子育てに迷ったら子育地蔵尊にお参りと相談するともしかしたら悩み事解決策見つかるかもしれません。

施設紹介

住所 〒254-0052 神奈川県平塚市平塚4-10-10電話番号 0463-34-0618HP:松雲山要法寺Mail:info@yoboouji.jp

アクセス

平塚駅西口より徒歩15分平塚駅北口より5番バスのりば(※系統…平21・平22・平77)にて「新豊田道」下車 徒歩2分

