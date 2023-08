ゲーム『Cuphead』より「カップヘッド」がねんどろいどになって登場している。

「ねんどろいど カップヘッド」は交換用表情パーツに「通常顔」「やる気いっぱい顔」「悪魔顔」「攻撃エフェクト」「炎」が付属し、様々なシチュエーションが再現可能になっているとのこと。

(C) 2023 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead and StudioMDHR are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world.