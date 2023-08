対戦格闘ゲーム『ストリートファイターシリーズ』より「春麗」がねんどろいどになって登場している。

「ねんどろいど 春麗」は交換用の表情パーツに凛々しい「通常顔」に加えて、「勝利顔」、「あくび顔」、オプションパーツには「百裂脚エフェクト」や「気功拳エフェクト」、カンフーポーズが再現可能な「専用下半身パーツ」が付属している。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.