ボカロP・キツネリ フジロックへの出演は「震えてましたね、ずっと」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月1日(火)の放送は、ボカロPのキツネリがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ユニットを組むことになった経緯と最近の活動を聞きました。キツネリは、グミ山さんとN-Roachさんによるミクスチャーボカロユニットです。『The VOCALOID Collection(ボカコレ)2023春』でSCHOOL OF LOCK!賞を受賞しました。二人は、当番組の元生徒(リスナー)とのことです。こもり校長:遅くなりましたが、あらためて『ボカコレ2023春』でSCHOOL OF LOCK!賞受賞、そしてルーキー部門で18位! おめでとうございます!キツネリ:ありがとうございます!こもり校長:「大ニュース ft. 可不, 知声」という曲をSCHOOL OF LOCK!賞に選ばせていただいたんですけど、ボカコレに参加した反響はどうですか?グミ山:一番はこの場にいることですけど(笑)。いっぱいありますね、聴いてくれる人もいっぱいいるし……。N-Roach:うんうん。こもり校長:そもそもですけど、お二人はどういう経緯でユニット活動をすることになったんですか?グミ山:大学の同級生なんです。そこで出会って、一緒に音楽をやり出したのは学校を卒業して就職してからで。コロナ禍とかもあって「退屈だな」というのがあって(笑)、「ボカロ買ったから、一緒に曲を作ろうよ」みたいな感じで。最初は本当に遊びで作っていて、出してみたというのが始まりでした。COCO教頭:それで、作れたりするもんなんですね。グミ山:いや、勉強しました。YouTubeとかもめっちゃ観て……。COCO教頭:トライ&エラーで?グミ山:そうですね。こもり校長:お二人とも作詞作曲するけど、ボーカロイドを扱うのはグミ山先生、絵を描くのはN-Roach先生ということで、役割があるんですね。N-Roach:そうですね。こもり校長:しかも、最近の活動で言うと、『フジロック(フェスティバル '23)』のDJブース(DAY DREAMING)に(A4。さんと)参加されたと?グミ山:僕らがびっくりしています。N-Roach:本当に!こもり校長:あれは、しびれるんじゃないですか?N-Roach:震えてましたね、ずっと。グミ山:ず~っと(笑)。こもり校長:(笑)。N-Roach:仲間も来てくれて、お酒とか買ってくれたんですけど、全然酔わなかったですね。COCO教頭:(笑)。この日は、「ボカロNight!!!!!」と題して放送。10代リスナーがおすすめするボカロ曲の紹介や、ボカロPを目指すリスナーの相談に乗りました。『The VOCALOID Collection(ボカコレ)2023夏』は、8月4日(金)~7(月)に開催。キツネリの二人も参加するとのことです。開催期間中は、「SCHOOL OF LOCK!賞」への投票も可能です。番組では、毎週火曜23時から「ボカロLOCKS!」を放送中です。また、ニコニコ動画と YouTubeの公式チャンネルでは、ボカロPへのインタビュー動画を公開しています。